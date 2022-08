Ferragosto di attesa per Andrea Belotti e Giacomo Raspadori, due attaccanti nel giro della Nazionale che non vedono l'ora di vestire una nuova maglia e che sperano di dirimire ogni dubbio sul futuro in questa settimana. Belotti, svincolato dopo la fine del contratto col Torino, è ancora senza squadra e da settimane attende la Roma, da sempre in cima alla propria lista delle destinazioni favorite: sul Gallo resiste il pressing del Nizza e del Galatasaray (i turchi mettono sul piatto un quadriennale da 6 milioni l'anno), ma lui vuole vestire la maglia giallorossa. La Roma è interessata ma il mercato degli attaccanti è bloccato e il ds Pinto non può chiudere finchè non parte almeno uno tra Shomurodov e Felix.

Andrea Belotti (Torino) Credit Foto Getty Images

Giacomo Raspadori, al centro della trattativa tra Napoli e Sassuolo. Mercoledì sarebbe previsto un nuovo incontro e pare che sia l'ultimo a cui vorrebbe partecipare il club di Aurelio De Laurentiis: i partenopei sono fermi alla proposta da 28 milioni più 5 di bonus, mentre i neroverdi chiedono 35 milioni, di cui 5 in bonus facilmente raggiungibili. Resta da colmare dunque la distanza sulla parte fissa, Napoli potrebbero fare la differenza, ma il Sassuolo è pronto a dare ancora battaglia. Prosegue anche la telenovela legata a, al centro della trattativa tra. Mercoledì sarebbe previsto un nuovo incontro e pare che sia l'ultimo a cui vorrebbe partecipare il club di: i partenopei sono fermi alla proposta da 28 milioni più 5 di bonus, mentre i neroverdi chiedono 35 milioni, di cui 5 in bonus facilmente raggiungibili. Resta da colmare dunque la distanza sulla parte fissa, il gap non sembra insormontabile ma finora la trattativa non si sblocca . A quel punto la volontà del giocatore e l'ultimatum delpotrebbero fare la differenza, ma ilè pronto a dare ancora battaglia.

