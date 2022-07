Mai come quest'anno la lista dei giocatori appena svincolati in Serie A è lunga e piena di nomi importanti: molti di loro possono rappresentare un'ottima opportunità di mercato, considerata soprattutto la possibilità di non pagare il costo del cartellino. Ma quali sono quelli effettivamente più appetibili? Ecco in che situazione si trovano tutti i principali giocatori della Serie A con accordi in scadenza:

Paulo Dybala

Il grande intrigo dell'estate. Pezzo pregiato tra i senza contratto della Serie A, sedotto dall'Inter e ora per il momento accantonato, in attesa di un secondo assalto. Pesa la sua richiesta di ingaggio, vicina agli 8 milioni bonus compresi: nessuno sembra, ad oggi, disposto a darglieli. La Joya piace anche a Milan, Roma e Siviglia ma a quelle cifre non può permetterselo nessuno. A complicare ulteriormente le cose anche la commissione richiesta dal controverso procuratore Jorge Antun, vicina ai 10 milioni.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Dries Mertens

Innamorato del Napoli, ma parte della batteria di senatori che De Laurentiis non è più disposto ad assecondare. Appreso con stupore del mancato rinnovo biennale a 5 milioni totali da lui richiesto il belga ha prima tuonato dal ritiro della sua nazionale, per poi venire incontro al club della sua vita rinunciando a una parte dei soldi. La partita è ancora aperta, ma non si escludono sorprese italiane (Lazio su tutte) ed estere.

Andrea Belotti

Il Gallo ha tenuto sulle spine per un'intera stagione il Torino, dando persino modo di pensare a una riapertura per rinnovare il contratto. Nessuna chance, in realtà, che l'attaccante resti in granata: in vantaggio su di lui c'è il Monaco, col giocatore che preferirebbe una chance in una big italiana. Piaceva al Milan, Roma e Atalanta hanno tastato timidamente il terreno, persino il Monza lo aveva attenzionato: di mosse concrete però, ad oggi, dall'Italia neanche l'ombra.

Alessio Romagnoli

Capitano uscente del Milan scudettato, il difensore è da mesi in trattativa con la Lazio: ballano poco più di 300.000 euro, un ostacolo solo sulla carta marginale. Il braccio di ferro con Lotito infastidisce Sarri e il giocatore stesso, su cui ha effettuato un sondaggio anche il Monza. Chi si è mosso concretamente, invece, è il Fulham: potrebbe essere Londra, allora, la sua prossima meta, vito che da Milano sponda rossonera non accennano ad aperture sul rinnovo di contratto.

Federico Bernardeschi

Concluso il suo contratto da più di 4 milioni a stagione con la Juventus l'esterno ex Fiorentina sembrava promesso sposo del Napoli: di lui aveva parlato lo stesso De Laurentiis, ma il suo arrivo si è poi bloccato. La sensazione è che la strada verso la Campania possa comunque riaprirsi, seppur a cifre inferiori rispetto ai fasti bianconeri. Nettamente più defilato il Milan.

Luiz Felipe

Tra i più positivi del pacchetto arretrato della Lazio negli ultimi anni, il centrale ha già trovato casa: lo aspetta il Betis Siviglia, con cui firmerà un quadriennale a 3,2 milioni di euro a stagione.

Thomas Strakosha

Altro svincolato di lusso di casa Lazio; il portiere albanese è destinato alla Premier League con biglietto di sola andata per Londra. Sembrava tutto fatto con il Fulham, ma circa due settimane fa ha fatto capolino il Chelsea: un interesse che ha fatto vacillare il ragazzo, ancora incerto sul proprio futuro.

Strakosha in azione con la maglia della Lazio

Filip Djuricic

Indiscusso protagonista nel Sassuolo di De Zerbi, poi il calvario dello scorso anno: il trequartista, dopo anni di onorato servizio in neroverde, ha scelto di misurarsi con un'altra piazza. Sono poche in realtà le big alla finestra per il trentenne, su cui è in vantaggio il Torino: sullo sfondo, invece, resta vigile la Lazio.

Matias Vecino

Dopo essere stato sedotto e abbandonato da Inzaghi, che lo ha di fatto dimenticato nei meandri della panchina dell'Inter, l'uruguaiano ha già confermato che si accaserà lontano da Milano. Sul centrocampista c'è il Botafogo, che avrebbe messo sul piatto un biennale garantito: il giocatore, che aspetta ancora chiamate dall'Europa, sembra ci stia pensando.

Keita Balde

Tra i protagonisti in negativo dell'ultima sciagurata stagione del Cagliari, l'attaccante ha richieste da squadre italiane ed estere: in Serie A ci sono Sampdoria ed Udinese, mentre dalla Turchia ha mostrato interesse il Galatasaray. Nelle ultime ore si è fatta avanti anche una squadra greca: è il PAOK Salonicco.

