Nuovo colpo in Serie A. E che colpo, in prospettiva, per il Venezia calcio. È ufficiale l'arrivo Mickael Cuisance. Il centrocampista francese si sposta in Serie A a titolo definitivo dal Bayern Monaco. Il Venezia ha infatti superato la concorrenza di del CSKA Mosca, società importante e pronta offrire i palcoscenici europei al 22enne di Strasburgo, classe 1999.

Chi è Mickael Cuisance

Fin qui, una promessa mantenuta a metà. Fabio Fava, voce del calcio francese e di Eurosport per tanti anni nel commento dei tornei giovanili, ne ha seguito i primi passi della carriera ancora nelle varie categorie Under, soprattutto nell'Europeo U17 in Azerbaijan, dove si fece notare come uno dei giocatori più interessanti insieme a due che poi avremmo imparato a conoscere: Kai Havertz e Matthijs de Ligt. Il collega dunque ci aiuta, descrivendolo, almeno nei primissimi anni della sua carriera, come “un 8 completo, capace di giocare in entrambe le fasi. Forse non un puro ‘box-to-box’ all’inglese, ma dotato di buon fisico, capace di giocare a testa alta, con un buon tiro da fuori e un grande senso dell’inserimento. Piedi apprezzabili anche sui calci piazzati. Un giocatore tecnico e con presenza in area insomma, per altro condito da un carattere che sembrava già quello di uno senza paura e capace di farsi vedere e sentire”.

Suona come una descrizione di altissimo livello. E non a caso, Cuisance, era finito nel mirino del Bayern Monaco, da sempre occhio fino d’Europa nel saper andare a pescare giovanissimi talenti. AI bavaresi era definitivamente passato nell’estate del 2019 per la cifra di 12 milioni. Al Venezia ci passa a prezzo di saldo: 4 milioni (a cui sono legate poi altre commissioni). Questo perché in Baviera ha trovato poco spazio e non è riuscito a scalare le complicate gerarchie: né con Flick né con Nagelsmann. D’altra parte non è facile imporsi in una big della caratura del Bayern. Quest’anno ad esempio è fermo solo a 2 presenze, con un goal segnato in DFB-Pokal contro il Bremer (squadra di quinta serie).

Mickaël Cuisance in una sessione di allenamento col Bayern Monaco: il 22enne passa al Venezia a titolo definitivo Credit Foto Getty Images

Le promesse insomma non sono state fin qui totalmente rispettate, ma Cuisance resta un giocatore ancora molto giovane e dall’alto potenziale. Per questo il suo arrivo in Serie A, in una società che sta scovando buoni giocatori e con un allenatore coraggioso come Zanetti, può essere davvero un colpo interessante. Importante come il ragazzo per altro abbia preferito l’esperienza in un campionato più competitivo che i denari offerti in Russia, dove avrebbe raggiunto una squadra con più blasone a livello europeo come il CSKA. Alla caccia di continuità, insomma, Cuisance, proverà a rilanciare quelle caratteristiche che aveva fatto vedere nei primissimi anni della sua carriera e che avevano attirato le attenzioni di tanti.

