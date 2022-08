Era una suggestione e tale rimarrà, al netto delle ultime news che arrivano dalla Spagna: Nonostante i rumors sempre più martellanti degli ultimi giorni, il portoghese ha deciso di non trasferirsi in azzurro e a comunicarlo ci ha pensato il suo migliore amico, Edu Aguirre, che ai microfoni diha comunicato la volontà dell'ex Real Madrid