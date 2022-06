"Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni". Parola di Juan Cuadrado, che sui propri canali social vuole spazzare via ogni voce di mercato che lo vedrebbe lontano dai bianconeri, in particolare con la maglia dell'Inter.

Cuadrado: "Alla Juve mi sento bene: le voci di mercato? Solo falsità"

Nelle ore scorse si era fatta larga la voce che il laterale colombiano avrebbe declinato una presunta proposta della dirigenza bianconera di spalmare il rinnovo a 5 milioni (scattato in automatico) su due anni. Alla finestra, non solo l'Inter ma anche la Roma di José Mourinho. Per Cuadrado, tuttavia, l'unica squadra del suo futuro è la Juventus.

