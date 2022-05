Ora ci siamo veramente: Divock Origi, a meno di ribaltoni sempre possibili nel variegato mondo del mercato, è pronto per diventare un nuovo giocatore del Milan. Il primo passo, intanto, è compiuto: l'attaccante belga ha confermato che tra un mese esatto lascerà il Liverpool per fine contratto, potendo dunque firmare a parametro zero con qualsiasi altro club europeo.

Ad

È stato un viaggio speciale. YNWA

Calciomercato Dall'Inghilterra: "Origi-Milan, accordo trovato. Presto le visite" 19/05/2022 A 12:08

Poche parole, breve ma intrise di un significato speciale. Perché Origi per il Liverpool ha rappresentato tantissimo. Pur non partendo quasi mai in prima fila nelle gerarchie di Jurgen Klopp, che nel 2017/18 lo ha pure mandato in prestito ai tedeschi del Wolfsburg. Indimenticabile la doppietta al Barcellona nella semifinale di ritorno della Champions League 2019, così come il guizzo in finale nel derby contro il Tottenham. "Una leggenda", lo ha definito Klopp qualche tempo fa. Un calciatore capace di stare al proprio posto e di farsi trovare pronto nei momenti decisivi.

Milan, senti Klopp: "Origi è una leggenda, è il nostro miglior finalizzatore"

No alla proposta del Villarreal

Villarreal. Gli spagnoli avrebbero addirittura fatto pervenire un'offerta più alta a Origi, che però ha già dato la propria preferenza ai rossoneri. Il primo colpo dei neo campioni d'Italia è apparecchiato. E ora, il Milan . Anche se, naturalmente, altri club hanno provato a inserirsi pregustando la possibilità di portare a casa un attaccante di alto livello senza costi di cartellino. Tra questi, come scrive la Gazzetta dello Sport, il. Gli spagnoli avrebbero addirittura fatto pervenirea Origi, che però ha già dato la propria preferenza ai rossoneri. Il primo colpo dei neo campioni d'Italia è apparecchiato.

Come cambia il Milan con l'acquisto di Origi

Calciomercato Più facilitatore che bomber: Milan, giusto scommettere su Origi? 29/03/2022 A 11:29