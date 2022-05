Secondo il The Athletic, trovato l'accordo definitvo tra Milan e Divock Origi. L'attaccante belga potrebbe trovare uno spazio nell'ultima e decisiva partita del Livorpool - ancora in corsa per il titolo - ad Anfield Road contro il Wolverampton Wanderers come passerella conclusiva. Dopodiché spazio alle visite mediche alla firma coi rossoneri di Stefano Pioli.

Origi-Milan, tutto fatto: i Wolves e poi le visite mediche

Un ingaggio tanto voluto dal duo di mercato milanista Paolo Maldini e Frederic Massara: l'attaccante belga di origini kenyane, classe 1995, a parametro zero è senz'altro un colpaccio in sede di calciomercato. Anche perché in gradi di apportare una sostanziosa dose di esperienza internazionale: di Origi, infatti, si ricorda il gol del definitivo 2-0 nella finale di Champions League 2018-2019 contro il Tottenham al minuto 87 ma, soprattutto, la doppietta nella gara precedente in cui i Reds s'imposero 4-0 sul Barcellona rimontando clamorosamente il passivo di 0-3 del Camp Nou. Origi è al Liverpool dal 2015: coi Reds ha tototalizzato 107 presenze e 22 gol. In mezzo, nell'annata 2017-2018, il prestito in Germania, al Wolfsburg. Quest'anno, l'attaccante non ha raggiunto il numero di partite necessario all'estensione naturale del suo contratto che lo lega - ancora per poco - alla band di Klopp.

