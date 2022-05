Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve-Di Maria, tutto dipende dal PSG

Tuttosport batte ancora il ferro legato ad Angel Di Maria, riportando le dichiarazioni dell’argentino: “Il mio contratto col PSG termina a giugno. Mi piacerebbe rimanere [...], ma non sono certo che la società abbia gli stessi desideri che ho io. [...] Se non firmerò col PSG, cercherò di vedere se c’è la possibilità di trovare una squadra in Europa per arrivare nel miglior modo possibile al Mondiale in Qatar, sempre se sarò convocato”.

La nostra opinione: la lettura di questa dichiarazione è più o meno: “io sono pronto, il PSG mica tanto. Chi mi vuole?”. E la Juventus aveva già mostrato un minimo di interess, anche se il Fideo rivela che c’è un gentlemen agreement col club parigino per prolungare il contratto di un altro anno. In sostanza, dipende tutto dalla scelta del PSG, perché se proponesse a Di Maria un altro rinnovo lui sicuramente rimarrebbe lì. Anche se con l’offerta giusta si potrebbe tentare un ribaltone.

La Lazio continua a osservare Bourigeaud

Il Corriere dello Sport segnala che la Lazio, in particolare il ds Tare, sta continuando a osservare il centrocampista del Rennes Benjamin Bourigeaud, che ha un contratto col club francese fino al 2023. Il giocatore, infatti, ha espressamente detto che parlerà col club per prendere la decisione migliore per il suo futuro e questo apre lo spazio a eventuali trattative.

La nostra opinione: il francese andrebbe eventualmente a riempire il vuoto che lascerebbe Sergej Milinkovic-Savic qualora il serbo venisse veduto, con una sostanziale differenza: Milinkovic-Savic vale circa 70 milioni e ha 27 anni, Bourigeaud di anni ne ha 28 ed è quotato solo circa 15 milioni, quindi per i biancocelesti sarebbe un’operazione “conservativa”, ben sapendo che il cambio non sarebbe equivalente, anche se il centrale del Rennes ha espresso grandi ambizioni per il suo futuro.

Florenzi-Milan, si va verso il riscatto

Per Tuttomercatoweb.com il Milan e Alessandro Florenzi sono prossimi a prolungare il sodalizio. Il Milan sarebbe infatti pronto a esercitare il diritto di riscatto con la Roma, anche se potrebbe esserci qualche intoppo economico: il club rossonero vorrebbe infatti provare a ritoccare al ribasso i 4,5 milioni pattuiti coi giallorossi.

La nostra opinione: Florenzi ha tante doti sia a livello tecnico, sia a livello caratteriale. L’unico guaio è che è spesso infortunato e questo potrebbe essere un freno per la questione economica. Facilmente, però, la questione porebbe risolversi in maniera rapida nel caso in cui il Milan riuscisse a vincere lo Scudetto: in quel caso, infatti, il milione di euro o poco più potrebbero non essere più così importanti per il bilancio societatio grazie ai soldi che entrerebbero in cassa.

