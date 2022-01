La Salernitana sonda Diego Costa

Secondo Alfredo Pedullà, anche la Salernitana del nuovo direttore sportivo Walter Sabatini ha effettuato alcuni sondaggi nei confronti di Diego Costa. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid è attualmente senza squadra dopo aver lasciato l'Atletico Mineiro.

La nostra opinione. Detto che Diego Costa è in trattative piuttosto avanzate col Corinthians, la sensazione è che la Salernitana stia sparando nel mucchio. E con poche munizioni.

Diego Costa con la maglia dell'Atletico Mineiro Credit Foto Getty Images

Suarez ritrova Gerrard all'Aston Villa?

Secondo il 'Daily Star', Luis Suarez vorrebbe riabbracciare Steven Gerrard all'Aston Villa. L'attuale manager dei Villans e l'attaccante uruguaiano hanno giocato assieme ai tempi del Liverpool.

La nostra opinione. Suarez ha 35 anni e, dopo aver regalato il campionato all'Atletico Madrid, potrebbe aver imboccato la fase discendente della propria carriera. Ma per l'Aston Villa si tratterebbe di un gran colpo, il secondo dopo Coutinho.

Un'esultanza di Luis Suarez con l'Atletico Madrid Credit Foto Getty Images

Offerta dell'Al Nassr per Aubameyang

L'Al Nassr esce allo scoperto per Pierre-Emerick Aubameyang, appena costretto ad abbandonare la Coppa d'Africa per problemi cardiaci: secondo il 'Daily Express', il club dell'Arabia Saudita vuole l'attaccante gabonese in prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione. Vale il discorso fatto per Suarez, anche se gli anni sono meno (32 e non 35). Aubameyang, in rotta con l'Arsenal, potrebbe optare per un finale di carriera ancor più remunerativo. Non sarebbe il primo.

Aubameyang con la maglia dell'Arsenal Credit Foto Getty Images

Ufficiale: Ben Arfa al Lille

Hatem Ben Arfa è un nuovo giocatore del Lille. Il funambolo mancino, come comunicato dai campioni di Francia in carica, ha firmato per sei mesi, fino al termine della stagione. Era svincolato dopo aver lasciato il Bordeaux a fine maggio 2021.

La nostra opinione. Sembrava uno dei grandi talenti del calcio europeo, Ben Arfa. Ma a un sinistro delicatissimo non ha mai corrisposto la mentalità giusta. La decisione del Lille di tesserarlo sembra più un azzardo che una reale mossa ponderata.

Il Monza chiude per Mancuso

Leonardo Mancuso sarà a breve il nuovo attaccante del Monza, che ha chiuso con l'Empoli per un prestito con obbligo di riscatto. Secondo 'Sky', sono in programma giovedì le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto.

La nostra opinione. Colpo da novanta del Monza, che certifica le ben note ambizioni di promozione in Serie A. Mancuso ha perso spazio dopo aver trafitto la Juventus a Torino, ma è un attaccante che in B può fare la differenza, come dimostrato già nella scorsa stagione.

