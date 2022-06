Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

1) La Gazzetta Sportiva: Juve, idea Simeone come vice Vlahovic

In Serie A, per colpi di un certo livello, ci si è ormai dovuti abituare alla formula del parametro zero. Tuttavia, qualche operazione "classica", qua e là, è rimasta e potrebbe portare in bianconero il vice di Dusan Vlahovic, in considerazione del fatto che Alvaro Morata difficilmente verrà riscattato per fare invece ritorno all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Proprio il figlio dell'allenatore dei Colchoneros, Giovanni Simeone, potrebbe sostituirlo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Sportiva, i bianconeri approfitterebbero della retrocessione del Cagliari (proprietario del cartellino e che l'aveva prestato all'Hellas Verona) per ricevere un lauto sconto: 15 milioni dovrebbero infatti bastare per chiudere positivamente l'affare.

La nostra opinione: certamente un'idea che può funzionare. Il Cholito, va detto, è un attaccante sui generis, spinto molto dall'emotività. Come dimostrato quest'anno, può arrivare a segnare anche quattro reti in una partita (e la Lazio ne sa qualcosa) a lunghi periodi di digiuno davanti allo specchio. Muovendosi "a spot" nella stagione appena mandata in archivio è arrivato a realizzare ben 17 reti, piazzandosi quarto nella classifica cannonieri.

2) Il corriere dello Sport: da Lang a Origi, Milan alle grandi manovre

Milan alle grandi manovre, come riferito dal Corriere dello Sport. Dal "supermercato Club Bruges" si tratta per l'olandese Noa Lang, attaccante tuttofare classe 1999 autore di 7 reti nella Jupiler League (il massimo campionato belga) e 16 nella stagione precedente. Parte dalla sinistra ma là davanti può giocare ovunque. Scuola Ajax, il suo cartellino non arriva a 25 milioni e nemmeno le pretese sull'ingaggio sarebbero alte. Per il ruolo di trequartista centrale, sempre dai nerazzurri del Belgio, si seguita a trattare per Charles De Ketelaere, classe 2001 di grande qualità, profilo perfetto per il Milan, ma qui la concorrenza sarebbe più agguerrita. Sempre più vicini, invece, gli approdi in rossonero di Renato Sanches dal Lille (per la metà campo) e di Divock Origi, attaccante (belga anch'egli), che ha terminato la propria avventura al Liverpool.

La nostra opinione: importante, se non fondamentale, che il Milan prosegua coerentemente col suo progetto sportivo: giovani di qualità pronti a sbocciare nel calcio di altissimo livello. E i nomi di cui sopra fanno parte di questa categoria. Intanto, sarebbe ormai giunta al capolinea la seconda avventura di Tiémoué Bakayoko in rossonero: lo vorrebbe il Valencia su precisa indicazione di Gennaro Gattuso.

3) Tuttosport: Inter, Bastoni è ormai un caso. Tifosi nerazzurri infuriati con Zhang

Su Tuttosport le parole eloquenti di Tullio Tinti, procuratore di Alessandro Bastoni: "Ha la maglia dell'Inter tatuata sulla pelle, ma il calcio è questo e ci si deve adeguare", in riferimento al forte interesse per il centrale del Tottenham, unito all'esigenza del club nerazzurro di vendere un altro big per questioni di bilancio.

La nostra opinione: ieri (sabato 4 maggio) su Twitter è esploso l'hashtag #SuningOut, tanto da finire trend topic. I sostenitori interisti cominciano a mal sopportare il fatto di dover continuare a salutare i propri migliori giocatori e si sentono delusi dal cambio di rotta di Zhang: da potenziale grande investitore a simbolo della "recessione" ad Appiano Gentile. E a furia di vendere occorrerà fare attenzione: tira, tira e la corda può anche spezzarsi...

