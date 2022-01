Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

"Dybala, ma cosa fai?": dirigenti Juve infuriati con lui, è rottura

Sui quotidiani di oggi, continua a tenere banco il caso-Dybala: il "Tuttosport", con un titolo abbastanza eloquente ("Dybala, ma cosa fai?") sottolinea il fatto che l'atteggiamento della Joya in occasione del gol contro l'Udinese - niente esultanza e sguardo di sfida verso la tribuna - non è andato giù a Elkann e Agnelli. Intanto, dalle pagine del Corriere della Sera, si parla della strategia dell'Inter per cercare di tentare Dybala: per arrivare a pagare all'argentino un ingaggio tra 7,5 e 9,5 milioni netti a stagione servono le cessioni di Vidal e Vecino, ma probabilmente anche di Sanchez.

La nostra opinione: Se il clima prima era teso, ora si fa rovente. Era abbastanza scontato che il volto duro di Dybala dopo la rete all'Udinese potesse avere delle conseguenze, soprattutto in casa-Juventus. Ormai la situazione è ben nota a tutti: la Juventus si è accorta che la promessa di uno stipendio a doppia cifra (10 milioni) è fuori portata e, dopo essersi fatta i conti in tasca, ha deciso che più di tot non può offrire a un ragazzo che - ricordiamolo - nell'ultimo anno e mezzo ha saltato 30 partite su un totale di 81 e mettendo insieme quasi 200 giorni da infortunato. Dybala vale 10 milioni di euro all'anno su queste basi? Certo, quando è in campo è lui "il gioco" della Juve, squadra che probabilmente è ancora alla ricerca di un gioco proprio. Ma tornando a noi: ora la rottura sembra inevitabile, e l'ultimo episodio non ha certo contribuito ad attenuare la tensione. Dopotutto se un giocatore volesse davvero restare, perché non fare un bel sorriso dopo un gol?

Sensi verso la Sampdoria: il giocatore ha detto "sì"

Il primo rinforzo per Giampaolo, successore di D'Aversa sulla panchina della Sampdoria, sarà Stefano Sensi. Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, il centrocampista dell'Inter ha detto sì al trasferimento in blucerchiato: prestito secco sino a fine stagione.

La nostra opinione: Marco Giampaolo prima, Stefano Sensi poi: la Sampdoria prova a rilanciarsi, non solo cambiando allenatore, ma anche "scommettendo" su un giocatore di belle speranze ma dalla grandissima sfortuna. Siamo tutti d'accordo che se Stefano Sensi stesse bene sarebbe punto fermo della propria squadra di club e forse anche della Nazionale? Roberto Mancini ne era convinto, visto che lo ha sempre chiamato anche quando claudicante si stava riprendendo dall'ultimo infortunio di una lunga serie. Sensi non può pensare di trovare spazio all'Inter, soprattutto di questi tempi: allora giusto provarci in un'altra piazza, dove certamente c'è bisogno di una sferzata di qualità.

Lazio su Vecino, ma prima deve dare via Muriqi

Secondo la Gazzetta dello Sport, Matias Vecino potrebbe essere il rinforzo che Maurizio Sarri cerca per il suo centrocampo: al momento la Lazio non può spendere sul mercato, a meno che la cessione di Muriqi al Cska diventi realtà.

La nostra opinione: Come raccontato dalla Rosea il rapporto tra Sarri e Vecino nasce già qualche anno fa, ai tempi dell'Empoli: il tecnico toscano ha da sempre apprezzato le doti tecniche e fisiche del centrocampista uruguagio, che a sua volta ha sempre stimato Sarri ("La svolta nella mia carriera è avvenuta con Sarri"). Resta da capire se al giocatore vada bene un ruolo da comprimario in una grande che lotta per il titolo - la sua situazione attuale - oppure se vuole provare a rimettersi in gioco in un'altra realtà.

