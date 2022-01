Colpo in difesa per il Genoa. La dirigenza rossoblù ha infatti ufficializzato il classe 1999 Leo Skiri Østigård, centrale della nazionale under 21 norvegese. Il giocatore arriva con la formula del prestito dal Brighton and Hove Albion, che in questa prima parte di stagione lo aveva già girato a titolo temporaneo allo Stoke City, in Championship, in cui Østigård ha collezionato 13 presenze e 1 rete nella gara esterna dello scorso 17 agosto contro lo Swansea.

Ad

Difensore fisico, abile nel gioco aereo, può risultare una carta impostante per mister Andriy Shevchenko - esattamente come il terzino destro svizzero Silvan Hefti - nella complicatissima lotta per non retrocedere che il Grifone è chiamato ad affrontare.

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23