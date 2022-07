Inter e Juventus si stanno dando battaglia per quello che probabilmente è Gleison Bremer sembrava prossimo a vestirsi di nerazzurro, avendo trovato l'accordo con il club lombardo diverse settimane fa e gradendo particolarmente la destinazione. Poi la Juventus ha visto partire De Ligt, ha visto sfumare Koulibaly e si è lanciata a capofitto sul centrale brasiliano del Torino, consapevole di avere più disponibilità economica dell'Inter. Il patron granata Cairo ascolta le proposte e gongola, sapendo che qualsiasi decisione prenderà gli consentiràdi realizzare una plusvalenza ricchissima (Bremer pagato dal Toro circa quattro milioni di euro nel 2018). Duello infuocato, che infiamma questo già bollente luglio dalle temperature folli.si stanno dando battaglia per quello che probabilmente è stato il miglior difensore dello scorso campionato sembrava prossimo a vestirsi di nerazzurro, avendo trovato l'accordo con il club lombardo diverse settimane fa e gradendo particolarmente la destinazione. Poi laha visto partire, ha visto sfumaree si è lanciata a capofitto sul centrale brasiliano del Torino, consapevole di avere più disponibilità economica dell'Inter. Il patron granata Cairo ascolta le proposte e gongola, sapendo che qualsiasi decisione prenderà gli consentiràdi realizzare una plusvalenza ricchissima (Bremer pagato dal Toro circa quattro milioni di euro nel 2018).

Offerta Inter: Casadei pedina fondamentale

L'Inter nella serata di lunedì ha incontrato la dirigenza del Torino e ha ribadito la medesima offerta da 30 milioni di euro inclusi bonus più il prestito del giovane centrocampista Cesare Casadei, comunicando di non avere intenzione di effettuare ulteriori rilanci e spingendo con il giocatore affinché rispetti gli accordi pattuiti in precedenza. Casadei è una pedina chiave, perché il Torino chiede un diritto di riscatto, mentre l'Inter preferirebbe il prestito secco. A Bremer invece un'offerta di ingaggio uguale alla precedente: tre milioni di euro a stagione più bonus.

Offerta Juventus nettamente più alta

Il club bianconero, forte dei circa 80 milioni incassati dalla cessione di De Ligt al Bayern Monaco, ha alzato nettamente le cifre: 40/45 milioni includendo i bonus e quattro milioni netti annui più bonus al calciatore per quattro anni. Insomma la Juventus ha più forza economica al momento, ma deve comunque lottare con un accordo stabilito da tempo. Saranno Cairo e lo stesso Bremer a prendere la decisione definitiva, che non tarderà molto. Entro la fine di questa settimana il difensore brasiliano sarà la nuova colonna di una delle due squadre.

Calcio 360: il nuovo programma su Twitch griffato Eurosport

Calcio360: Bremer, le offerte di Inter e Juventus a confronto

