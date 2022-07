Gleison Bremer è nei pensieri di tutti. , dopo una grandissima stagione sotto la guida di mister Ivan Juric, è l’uomo più desiderato di questo mercato. Per le prestazioni del centrale brasiliano, classe 1997, si è scatenato un vero proprio derby d’Italia. Da una parte la Juventus, che vuole rimpiazzare Matthijs de Ligt (in direzione Bayern Monaco) a tutti i costi, e dall’altra l’Inter, che Nelle ultime ore i bianconeri hanno sorpassato i nerazzurri: si parla di un’offerta pluriennale da circa cinque milioni netti annui. Il centrale brasiliano del Torino , dopo una grandissima stagione sotto la guida di mister Ivan Juric, è l’uomo più desiderato di questo mercato. Per le prestazioni del centrale brasiliano, classe 1997, si è scatenato un vero proprio derby d’Italia., che vuole rimpiazzare Matthijs de Ligt (in direzione Bayern Monaco) a tutti i costi,, che vuole tutelarsi in caso di addio di Milan Skriniar . Tutti lo bramano, ma solo una riuscirà a prenderlo.: si parla di un’offerta pluriennale da circa cinque milioni netti annui.

Bremer perplesso con la maglia del Torino Credit Foto Getty Images

Lato Juve: per Bremer è pronta un’offerta pluriennale da circa 5 milioni netti

Come gioca e perché è così conteso?

È un destro naturale che ha sempre giocato in una difesa a tre, preferibilmente in mezzo o comunque braccetto di destra (Mazzarri e Juric lo hanno schierato lì). È un ragazzo molto forte, soprattutto a livello fisico, però allo stesso tempo ha bisogno di crescere e migliorare con la palla nei piedi. La sua caratteristica migliore è quella di saper difendere gli uno contro uno praticamente a tutto campo: in Italia è il miglior in questo lavoro. È così conteso perché nell’ultimo campionato ha semplicemente dominato la scena con la sua aggressività e il suo stile sempre preciso e concreto (71 falli ma solo 7 ammonizioni in 33 presenze). , preferibilmente in mezzo o comunque braccetto di destra (Mazzarri e Juric lo hanno schierato lì). È un ragazzo molto forte, soprattutto a livello fisico, però allo stesso tempo ha bisogno di crescere e migliorare con la palla nei piedi. La sua caratteristica migliore è quella di saper difendere gli uno contro uno praticamente a tutto campo: in Italia è il miglior in questo lavoro.(71 falli ma solo 7 ammonizioni in 33 presenze). Se il Torino è stata la quinta miglior difesa parte del merito è anche su o.

In che modo è abituato a difendere?

Come dicevo sopra, Bremer è abituato a difendere in avanti, con aggressività e cattiveria. Vuole dominare gli avversari, seguendoli come un’ombra e distruggendoli con la combo centimetri - quasi 190 - più chili (cfr. le ultime due prestazioni contro Dusan Vlahovic). Nell’ultima Serie A, il brasiliano ha chiuso al quinto posto per % di pressing riuscito, è stato l’uomo che ha bloccato più conclusioni (86) e operato più salvataggi (199). Nelle prime stagioni aveva un rapporto complicato con il cartellino, specialmente quello rosso, ma con il tempo ha saputo migliorare anche la gestione dei novanta minuti.

Esultanza di Bremer in Torino-Salernitana - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

Perché Allegri lo ha messo in cima alla lista dei desideri (e se avrebbe problemi a difendere a 4)?

Bremer dovrebbe traslocare a sinistra per la prima volta in carriera. Inoltre, il brasiliano dovrebbe abbassare di parecchi metri il raggio d’azione, abbracciando una fase di non possesso più conservativa. In poche parole: un giocatore da riadattare. Perché è un difensore pronto per il salto in una big. Bremer ha spadroneggiato nell’ultimo campionato di Serie A, meritando di ascoltare la musichetta della Champions League. Forse, a dirla tutta, Allegri desiderava un profilo più simile a Koulibaly , abituato a giocare centro-sinistra e già formato, ma comunque il brasiliano rimane un prospetto con ampi margini di crescita. I dubbi sorgono solo in merito alla collocazione tattica: in un’ipotetica difesa a quattro, con Bonucci centro-destra,Inoltre, il brasiliano dovrebbe abbassare di parecchi metri il raggio d’azione, abbracciando una fase di non possesso più conservativa. In poche parole: un giocatore da riadattare.

Adattabilità con Bonucci: è l'uomo giusto?

Difficile rispondere. Il fatto che non abbia mai giocato a sinistra non gli preclude le possibilità di trasformarsi nel miglior centrale di sinistra del mondo, altrimenti esisterebbero solo giocatori preconfezionati senza nessuna possibilità di sviluppo. La vera questione su Bremer è relativa alla proposta di calcio di Massimiliano Allegri. Il neocapitano Bonucci incarna alla perfezione la difesa bassa e posizionale del tecnico livornese, mentre Bremer ragiona su delle frequenze completamente opposte. Sicuramente, in caso di acquisto, la Juventus ha in mano un talento, ma per trovare una discreta sintonia di coppia ci sarà bisogno di tempo (e di tanto lavoro).

