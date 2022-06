Kristjan Asllani sarà un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno chiuso oggi, in un pranzo con la dirigenza dell'Empoli, una trattativa impostata da settimane per la quale serviva soltanto trovare la quadra sulle cifre. Dall'iniziale richiesta di 15 milioni Marotta ha infatti strappato un piccolo sconto: i club hanno trovato l'accordo sulla base di 14 milioni di euro più una contropartita in prestito, che verrà decisa nei prossimi giorni quando verranno limati i dettagli dell'affare. Il preferito del club toscano resta Martin Satriano: inizialmente intenzionato a restare a Milano, l'argentino si è convinto intanto a prendere informazioni riguardo la realtà toscana con l'obiettivo giocare con continuità nella prossima stagione. Inzaghi ha invece finalmente il tanto richiesto vice Brozovic: il centrocampista classe 2002 sarà infatti il regista di riserva.

Ad

Calciomercato Come cambia il Milan con l'acquisto di Renato Sanches UN' ORA FA

Inter-Bellanova, ore calde. Asensio tra Milan e Juve

Calciomercato Lukaku-Inter, ci siamo: la trattativa con il Chelsea è cominciata 7 ORE FA