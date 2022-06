Blues per riportare Lukaku in nerazzurro. Non sarà una trattativa flash, ma Marotta e soci puntano ad avere l'attaccante belga in sede per la firma del nuovo contratto già entro la fine di giugno, soluzione prestito per accontentare l'Inter, visto che il giocatore non fa parte del progetto tecnico di Tuchel. Dopo il blitz nel week end di Piero Ausilio a Londra, e i primi contatti col Chelsea , ora è finalmente iniziata la trattativa con iper riportarein nerazzurro. Non sarà una trattativa flash, mae soci puntano ad avere l'attaccante belga in sede per la firma del nuovo contratto già entro la fine di giugno, una volta completata l'operazione Dybala . Non solo il Chelsea ha cominciato a trattare l'uscita del classe '93, ma ha anche aperto allaper accontentare l'Inter, visto che il giocatore non fa parte del progetto tecnico di Tuchel.

Lukaku-Inter: le cifre del prestito

Ormai si lavora già sulle cifre. Lukaku vuole l'Inter, il Chelsea vuole la cessione di Lukaku e ha detto sì alla formula del prestito. L'Inter opterebbe per un doppio prestito, così da comprare il giocatore a titolo definitivo dopo la stagione 2023-2024. Quanto pagherebbe per il prestito? Secondo Sky Sport UK, i londinesi chiedono 10 milioni per la prima stagione, cifra che poi sarebbe da rivedere per il secondo anno. Ma, considerando che il Chelsea deve ancora completare il pagamento di Lukaku dalla scorsa estate (113 milioni la cifra complessiva), l'Inter ha messo sul piatto un'offerta da 5 milioni.

E l'ingaggio di Lukaku?

Qui Lukaku dovrà fare uno sforzo. 12 milioni netti era l'ingaggio del giocatore al Chelsea, l'Inter gli offre 7 milioni netti. Poco più della metà. Ma Lukaku, almeno in questa fase, non ha avanzato pretese economiche, avendo come unico obiettivo quello di tornare all'Inter.

