Dopo il loro avvistamento a Milano lo scorso martedì,e l'agente FIFAsaranno di nuovo nella sede dell'il 16 giugno. Questa volta,punta ad avere il sì definitivo per il nuovo contratto di, secondo quanto riportato da, che si legherà all'Inter per le prossime 4 stagioni. L'attaccante argentino è contento della durata del contratto, così come del progetto tecnico, ansioso di poter giocare con Lautaro Martinez e, altro nome su cui i nerazzurri stanno cercando di chiudere in breve tempo dopo il sì per Asllani dall'Empoli