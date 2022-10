Champions League per l'Inter è davvero vicinissimo: Nel calcio è giusto non dare mai nulla per scontato, ma l'obiettivo ottavi di finale diper l'Inter è davvero vicinissimo: una vittoria contro il Viktoria Plzen nel prossimo turno darà ai nerazzurri la matematica qualificazione al turno successivo e la possibilità di incamerare euro freschi.

Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi "dieci milioni è la differenza tra il traguardo che il club aveva fissato nel budget, ovvero il terzo posto nel girone e la retrocessione in Europa League, e quello che invece ora è alla portata di Lautaro e compagni. Il differenziale è di 5,6 milioni, tra i 9,6 garantiti dagli ottavi e i 4 messi in agenda in caso di Europa League. Poi altri 600 mila euro di market pool maggiorato e altri quattro milioni circa che sarebbero venuti in meno automaticamente in base ai risultati (impossibile calcolare con precisione assoluta, ma considerando i 2,8 milioni per vittoria e i 930 mila per ogni pareggio, si possono stimare circa 4 milioni in meno). A questa quota di 10 milioni, poi, andrebbe aggiunto il potenziale incasso di un ottavo di finale a San Siro, che non si sbaglia a calcolare di almeno 5 milioni".

Rinnovo a Skriniar: 6,5 a stagione, come i big

Secondo la Rosea, il primo obiettivo dei nerazzurri - con i nuovi introiti a disposizione, oltre alla ricapitalizzazione di 100 milioni in arrivo dalla famiglia Zhang - è il rinnovo di Milan Skriniar: il pressing del Psg su Milan Skriniar non accenna a diminuire (lo dice anche il Corriere dello Sport) ma in casa Inter c'è fiducia per il rinnovo del contratto dello slovacco che scadrà a giugno. Prima di Barcellona-Inter, Marotta aveva detto: "Se la sua volontà sarà identica alla nostra, arriveremo a un accordo". Sono attese novità già la settimana prossima, dopo la sfida alla Salernitana, quando presumibilmente avverrà il primo incontro: l'offerta sarà di 6,5 milioni a stagione, più o meno alla pari di altri due big in rosa come Lautaro e Brozovic. Marotta e Ausilio cominciano a pressare, per cercare di legare il giocatore - ultimamente sempre più spesso con la fascia di capitano al braccio - ai colori nerazzurri fino al 2027.

"Capitan" Skriniar che dice?

Per ora non filtra grande ottimismo in ottica rinnovo: l'offerta dell'Inter dopotutto sarebbe molto più basso rispetto a quella messa sul tavolo dal PSG l'estate scorsa (9,5 milioni bonus compresi). La società nerazzurra punta sul fatto che lo stipendio di Skriniar sarà equiparato a quello dei due top della squadra, con la possibilià che venga inserita una clausola rescissoria. In questo modo, si creerebbe una situazione "win win" per squadra e giocatore, che in futuro potrebbe considerare anche le offerte di altre squadre, ma senza lasciare i nerazzurri "scoperti".

