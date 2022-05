Parla Beppe Marotta. Presente a un evento milanese, l'amministratore delegato dell'Inter ha fatto il punto della situazione sulle non poche voci attualmente in piedi. In primis quella relativa a Paulo Dybala, che dopo aver lasciato la Juventus è diventato un obiettivo concreto dei nerazzurri. In questo caso, niente smentite: solo poche parole che certificano l'interesse.

Se verrà da noi? Nello sport devono essere accettate quelle che io chiamo bugie bianche. In questo momento non lo so. Poi è chiaro che la speranza è quella che possa giocare con noi.

Sull'addio di Perisic

C'è dispiacere, ma capiamo la sua scelta. Perisic voleva provare un'esperienza in Premier League e noi non potevamo migliorare la nostra offerta. La sua decisione è basata su questo: a lui va un grande ringraziamento. Troveremo il sostituto e abbiamo anche Gosens, che gode della nostra fiducia e non lo farà rimpiangere.

Su Lukaku e ancora su Dybala

Non c'è nessuna ansia da parte nostra, non dobbiamo fare nulla frettolosamente. Qualcosa abbiamo già fatto, provando ad anticipare i tempi. Bisogna avere coraggio e creatività per certe azioni.

Sulle possibili partenze

Lo zoccolo duro della squadra resterà per affrontare la stagione con gli obiettivi di sempre. Siamo l'Inter e il nostro obiettivo è sempre quello di raggiungere traguardi ambiziosi rimanendo sostenibili.

