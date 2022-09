Milan Skriniar resterà in nerazzurro. Una presa di posizione forte da parte del club, con la strategia che dopo Eppure il PSG ci ha provato fino all'ultimo, arrivando in queste ore a spingersi ad offrire ben 70 milioni per lo slovacco, unico vero obiettivo per il ruolo secondo la volontà precisa del ds Jorge Campos. E anche di Al-Khelaifi, per chiudere l'affare. Neanche smuovere i piani altissimi ha però avuto l'effetto sperato: Zhang ha tenuto duro, conscio di quanto l'addio del difensore avrebbe scosso una piazza già piuttosto avversa alla società dopo un'estate in cui sono arrivati giocatori importanti, ma anche qualche cocente delusone sul mercato. A volte i soldi non sono tutto, neppure in un mercato in cui tutti sono di fatto vendibili e le offerte allettanti sempre più rare. L'Inter ha scelto di resistere:. Una presa di posizione forte da parte del club, con la strategia che dopo la trattativa definitivamente sfumata per Bremer è stata impostata attorno alla permanenza dello slovacco., unico vero obiettivo per il ruolo secondo la volontà precisa del ds Jorge Campos. E anche di che come raccontato dai media francesi era sceso in campo in prima persona per chiudere l'affare. Neanche smuovere i piani altissimi ha però avuto l'effetto sperato: Zhang ha tenuto duro, conscio di quanto l'addio del difensore avrebbe scosso una piazza già piuttosto avversa alla società dopo un'estate in cui sono arrivati giocatori importanti, ma anche qualche cocente delusone sul mercato.

Eppure oltralpe, almeno fino al primo pomeriggio di oggi, tutti erano piuttosto certi che alla fine il club nerazzurro avrebbe mollato la presa ingolosito dai maxi rilancio impostato a Parigi. Skriniar sarebbe dovuto essere l'unico colpo da fuochi d'artificio di un mercato, per la prima volta, pensato più attorno alle cessioni e alla riduzione dei costi che alle spese pazze. Il muro Inter, seppur scricchiolante in alcuni frangenti della lunghissima trattativa, ha però tenuto. Ora la nuova missione per la dirigenza nerazzurra sarà quella di impostare una difficilissima conversazione per il rinnovo del contratto di Skriniar che, sottolineiamo, aveva da settimane trovato un accordo con il PSG dopo i colloqui svoltisi a Milano con il suo entourage. Uno standard economico da cui ora il ragazzo ripartirà per impostare il proprio futuro, nella speranza di tutti che sia ancora nerazzurro per molto tempo.

