In Francia, il calciomercato, chiuderà giovedì 1 settembre, ma alle 23:00. Clamorosa notizia di fine calciomercato (con scadenza giovedì 1 settembre ore 20:00 in Italia). Inter e PSG sono in queste ore a confronto a Milano per trattare la cessione di Milan Skriniar al club campione di Francia. Una trattativa partita da giugno, andata avanti tutta l'estate, che però la dirigenza nerazzurra sembrava aver chiuso definitivamente una settimana fa. E invece, il club francese sembrerebbe intenzionato a chiudere realmente in queste ore. Seguiamo live cosa sta succedendo, e cosa potrebbe succedere...

Ad

Calciomercato Inter, fra 'No' ad Acerbi e giallo Skriniar: cosa accadrà in 48 ore? IERI ALLE 15:33

Ore 17:00 - Marotta arriva in sede dell'Inter...

E' arrivato anche Beppe Marotta nella sede nerazzurra. Era di questa mattina la notizia dell'ultima offerta recapitata all'Inter di 65 milioni più 5 di bonus, rifiutata però dalla diregenza interista. Sarà cambiato qualcosa?

Ore 16:45 - Anche l'Equipe si espone: trattativa in corso...

E non arrivano buone notizie per i tifosi dell'Inter, visto che il principale quotidiano sportivo francese parla di "fiducia" tra i dirigenti francesi per l'acquisto di Skriniar.... Riprendendo un po' l'ottimismo di Galtier, tecnico del PSG , che solamente ieri aveva detto "Skriniar ci interessa molto, mancano ancora 48 ore, tutto può succedere..."

Ore 16:30 - Inter, incontro col PSG per la cessione di Skriniar

Clamoroso aggiornamento sul fronte Milan Skriniar dalla Francia, secondo Footmercato si starebbe svolgendo in questi istanti a Milano un vertice presso la sede del club nerazzurro fra due intermediari del PSG (tra cui il braccio destro di Luis Campos, Ludovic Fattizo) e Beppe Marotta. Vedremo dove porterà questo incontro e se arriverà il rilancio monstre che potrebbe far barcollare l'Inter, che per ora ha rifiutato tutte le proposte della dirigenza transalpina. Questo incontro però, se confermato, ribadirebbe la determinazione di Naser Al-Khelaifi nel regalare a Galtier anche il difensore tanto desiderato.

Akanji, bye bye Inter: va al Manchester City! Colpo Winks per la Samp

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45