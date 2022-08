Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Skriniar potrebbe restare all'Inter grazie a... Pinamonti! In alternativa c'è anche Todibo

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (10/08) 11 ORE FA

Gazzetta dello Sport sì, anche se si è ancora lontani dall'obiettivo chiesto da Suning. Bisogna vedere come si comporterà la dirigenza di fronte ad un'eventuale offerta da più di 60 milioni del Psg da qui alle prossime settimane. Nel caso in cui partisse lo slovacco, le alternative non mancano: oltre al tanto chiacchierato Akanji, nel mirino ci sarebbe anche Jean-Clair Todibo, difensore classe '99 del Nizza. Il trasferimento di Andrea Pinamonti al Sassuolo è stato il principale colpo di mercato della giornata precedente in Italia. L'Inter ha ottenuto dalla cessione dell'attaccante 23enne 20 milioni di euro, facendo così rifiatare le casse del club nerazzurro. Questa uscita potrebbe bastare per blindare Skriniar? Secondo lasì, anche se si è ancora lontani dall'obiettivo chiesto da Suning. Bisogna vedere come si comporterà la dirigenza di fronte ad un'eventuale offerta da più di 60 milioni del Psg da qui alle prossime settimane. Nel caso in cui partisse lo slovacco, le alternative non mancano: oltre al tanto chiacchierato Akanji, nel mirino ci sarebbe anche Jean-Clair Todibo, difensore classe '99 del Nizza.

La nostra opinione: il mercato in uscita dell'Inter è ancora molto fosco e difficilmente il solo addio di Pinamonti tra le cessioni più onerose accontenterebbe la dirigenza. L'impressione è che difficilmente l'Inter riuscirà a dire di no nel momento in cui arrivi questa fatidica offerta da Parigi. Sempre che arrivi. Le altre trattative in ballo (Casadei, Dumfries...) sono ancora lontane dal trovare un accordo.

Juve, Depay o Martial per l'attacco?

Tuttosport, la Juventus sta lavorando contemporaneamente su due piste diverse per assicurarsi il tanto richiesto vice-Vlahovic. La prima porta a Secondo, la Juventus sta lavorando contemporaneamente su due piste diverse per assicurarsi il tanto richiesto vice-Vlahovic. La prima porta a Memphis Depay : l'accordo con il Barcellona potrebbe arrivare presto, dato che i blaugrana hanno un disperato bisogno di vendere per poter tesserare Kessié e Christiansen , ma i nodi riguardano l'ingaggio del giocatore e possibili inserimenti dalla Premier League. Per questo non va scartata l'alternativa Martial dal Manchester United: se CR7 non parte, il francese potrebbe arrivare in prestito, ma anche in questo caso il giocatore dovrebbe decidere di ridursi l'ingaggio.

La nostra opinione: entrambe le strade sono ancora molto lunghe e tortuose prima di raggiungere la destinazione. Per il giocatore dello United bisogna sicuramente attendere la fine del mercato, per questo il percorso più facile sarebbe quello che porterebbe all'olandese del Barcellona, per cui servirebbe l'ok dagli agenti.

Raspadori-Napoli, offerta da 33 milioni

La Gazzetta dello Sport svela i dettagli della nuova offerta proposta da Aurelio De Laurentiis per assicurarsi Raspadori: base da 28 milioni di euro e bonus da 2+3 milioni (il primo legato alla qualificazione del Napoli in Champions League e il secondo al rendimento del giocatore). Nessun altro calciatore inserito nella contropartita. Si attende la risposta del Sassuolo.

La nostra opinione: tra le richieste del Sassuolo (30+5 milioni) e l'ultima offerta dei partenopei ballano soltanto due milioni, ma con l'arrivo di Pinamonti in casa neroverde sembra ormai questione di giorni per la cessione di Raspadori al Napoli.

Ruiz e Petagna lontani da Napoli. Kostic-Juve, ci siamo!

Calciomercato Chi è Memphis Depay: il ritratto del nuovo obiettivo Juve 14 ORE FA