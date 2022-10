Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, verso un clamoroso ritorno di Conte?

Gazzetta dello Sport apre con una notizia-bomba: il ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Secondo la Rosea, La prima pagina dellaapre con una notizia-bomba:. Secondo la Rosea, Massimiliano Allegri per adesso è saldo , il presidente Andrea Agnelli lo ha blindato dopo la disfatta in Israele, ma questo non significa che lo sarà fino alla scadenza del contratto, ovvero giugno 2025. Gli ingredienti per il passaggio di testimone ci sono tutti: il contratto in scadenza di Conte col Tottenham, il suo legame fortissimo col club in cui si è affermato, prima come calciatore e poi come allenatore, e con una parte della dirigenza, la voglia di rivincita dopo essersene andato in fretta e furia nel 2014, a ritiro appena cominciato, e la distensione dei rapporti tra lui e Agnelli dopo un periodo difficile, culminato nella lite allo Stadium. Chi conosce Conte sa che uno dei motivi per cui non ha ancora prolungato, nonostante le insistenze dell’altro ex Paratici, è la Juve. Se i bianconeri chiamassero lui difficilmente direbbe di no. "Parlerò col Tottenham al momento giusto", ha detto di recente il tecnico.

La nostra opinione: la Juve quest’anno ha speso parecchio sul mercato per accontentare Allegri: per provare a vincere subito la rosa è stata costruita su profili over 30 dagli stipendi molto elevati. Nonostante questo, la stagione rischia di essere fallimentare e all’interno del club si sta facendo strada la convinzione che Max non sia l’uomo giusto per ricostruire, perché per vincere ha bisogno di campioni. Conte invece all’inizio del ciclo ha vinto lo Scudetto con una rosa completamente diversa rispetto a quella che lo ha chiuso e ha dimostrato anche in altri club di essere bravo a tirare fuori il meglio dagli uomini che ha e di saper valorizzare i giovani, come sta facendo con Kulusevski al Tottenham ad esempio. E poi Conte è portatore sano del Dna bianconero e sarebbe l’uomo giusto per trasmettere quei valori che sembrano essere stati smarriti recentemente. "Le valutazioni le faremo a fine stagione - ha detto Agnelli-, non siamo abituati a cambiare in corsa". Senza risultati e senza crescita, potrebbe esserci un nuovo passaggio di testimone tra i due, ma al contrario: dentro Conte, fuori Allegri.

Inter-Skriniar, ottimismo sul rinnovo

Ieri c'è stato un primo incontro tra l'entourage di Milan Skriniar e l'Inter: le parti, secondo la Gazzetta dello Sport, ne sono uscite soddisfatte. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio si sono alzati dal tavolo con un ottimismo diffuso. Il club ha capito che dall’altra parte non c’è un giocatore che ha già scelto di andarsene, ma anzi c’è un’apertura al dialogo significativa. Di sicuro c'è il segnale che l’offerta del PSG della scorsa estate non è vincolante in ottica futura. Prova ne sia che per la prossima settimana, tra le partite di Monaco e Torino, è già in agenda un nuovo incontro. E che i dirigenti nerazzurri sperano di arrivare a una soluzione nel giro di un mese.

La nostra opinione: l’Inter conosce perfettamente l'offerta monstre raggiunta dal PSG in estate, ovvero 9 milioni di euro bonus compresi. E Skriniar stesso conosce altrettanto bene fin dove potrà arrivare la società nerazzurra, ovvero i 6,5 milioni che rappresentano il tetto della rosa al netto dell’eccezione Lukaku. Se rinnovo sarà, sarà una scelta di campo del giocatore.

Il Real Madridi sul 16enne Endrick

Secondo Marca, il Real Madrid presenterà presto un'offerta importante per ingaggiare Endrick Felipe, classe 2006 e gioiello del Palmeiras, già in gol con la prima squadra brasiliano che però non potrà arrivare in Europa prima dell'estate 2024 per le normative FIFA: dovrà infatti compiere 18 anni.

La nostra opinione: nell'ultima partita il baby attaccante ha realizzato un nuovo record, battendo Neymar: a 16 anni e 98 giorni ha firmato una doppietta ed è diventato il più giovane realizzatore della storia del campionato brasiliano (Neymar aveva segnato il suo primo gol in una gara ufficiale a 17 anni e 41 giorni). PSG, Barcellona e, appunto, Real Madrid già seguono l'attaccante prodigio che ha un contratto fino al 2025 e una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

