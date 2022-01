Pareva tutto fatto. Il classico "manca solo la firma". Che però non è ancora arrivata.e la Juventus, che avevano raggiunto un accordo di principio a ottobre, sono di nuovo distanti.ha detto recentemente l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene.ha ribattuto l'argentino al termine della gara di 11 giorni fa contro l'Udinese, gara nella quale ha segnato e non ha esultato. Qualche problema, inutile girarci attorno, è sorto. E l'Inter si è infilata nel mezzo , provando a sondare il terreno per un possibile (e clamoroso) trasferimento a parametro zero a partire da luglio. In ogni caso, la questione Dybala è slegata dall'arrivo di Vlahovic: la Juve risparmierebbe "solo" sull'ingaggio della Joya, ma in questo caso a prevalere è l'aspetto tecnico, ovvero la volontà della dirigenza, di Massimiliano Allegri e del tifo di vedere l'argentino e il serbo formare una coppia potenzialmente da urlo.