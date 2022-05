Sul tavolo la proposta contrattuale per , che a giugno si libererà dal Manchester United come parametro zero. Dal summit con l'avvocatessa brasiliana non sono trapelati - almeno per ora - verdetti o voci. Un pranzo lunghissimo quello intavolato ai piani alti di casa Juve: a mezzogiorno, i vertici bianconeri hanno incontrato la rappresentante della scuderia Raiola, Rafaela Pimenta. Paul Labile Pogba , che a giugno si libererà dal Manchester United come parametro zero. Dal summit con l'avvocatessa brasiliana non sono trapelati - almeno per ora - verdetti o voci.

Si continua a lavorare per un accordo economico (al centro delle discussioni il salario del francese), e la presenza del team di Mino Raiola ha permesso alla Juventus di toccare anche il tema de Ligt: il centrale olandese è in scadenza nel 2024, e i bianconeri vorrebbero trovare delle basi per il rinnovo contrattuale. La proposta bianconera dovrebbe essere inferiore, in termini economici, di quella del PSG. La speranza è convincere Pogba a tornare a Torino puntando tutto sull'affetto reciproco con la piazza bianconera.

Pogba-bis: Juve in missione

Il ritorno del Polpo, che proprio in maglia bianconera ha vissuto gli anni migliori della carriera dal 2012 al 2016 vincendo 9 trofei e sfiorando anche la conquista della Champions League, è una delle priorità del management bianconero che vuole consegnare ad Allegri un centrocampista di caratura internazionale. Sia per questione legato al fatto che il francese sia a parametro zero, sia per ragioni di tipo affettivo: provare a riportare il francese a Torino è una delle missioni del management bianconero che oggi sonderà il terreno e presenterà una proposta all'entourage del giocatore.

Paul Pogba con la maglia della Juventus: in bianconero ha giocato dal 2012 al 2016 vincendo 9 trofei con la Juventus, Getty Images Credit Foto Eurosport

Il riassunto della giornata bianconera

19:30 - Non si lavora solo su Pogba

L'avvocatessa brasiliana Rafaela Pimenta ha incontrato a pranzo i vertici bianconeri. Sul piatto non solo le condizioni contrattuali per un ritorno di Pogba alla Juventus, ma anche il rinnovo contrattuale di de Ligt. Il centrale bianconero è in scadenza nel 2024, e i bianconeri vogliono intavolare un accordo.

14:00 Per Wikipedia Pogba è già della Juve

Se su Twitter l'hashtag #Pogback è tra i più gettonati dai tifosi juventini, la febbre da Pogba ha travolto anche diversi utenti wikipedia che in queste ore si stanno divertendo ad aggiornare la biografia del centrocampista francese inserendo è un 'calciatore della Juventus e della Nazionale Francese'.

13:10 - Anche Enzo Raiola presente al vertice per Pogba

Secondo quanto rivelato da Giovanni Guardalà di Sky Sport oltre all'avvocata Rafaela Pimenta sarà presente all'incontro anche Enzo Raiola, il cugino di Mino Raiola. Questo incontro servirà per capire la fattibilità della trattativa che potrebbe portare il francese a Torino 6 anni dopo.

12:18 - Pogba gradirebbe un colloquio con Ten Hag prima di decidere il suo futuro

Sempre dall’Inghilterra, una fonte vicina allo United interpellata da Sky Sport UK avrebbe fatto sapere che prima di prendere qualunque decisione Pogba gradirebbe avere l’opportunità di avere un colloquio con Erik Ten Hag, il prossimo allenatore dei Red Devils. Lo United però dalla scorsa estate non ha presentato alcuna nuova proposta al giocatore.

12:00 - Pogba, dall'Inghilterra conferme sulla voglia di Juve

Mentre si attende lo sbarco della legale Rafaela Pimenta a Torino e l’inizio di questo vertice importante in cui i dirigenti bianconeri esporranno la propria proposta all’entourage di Paul Pogba, dall’Inghilterra arrivano notizie che possono far sognare i tifosi juventini. Secondo il tabloid Mirror, il 29enne centrocampista francese è l’obiettivo numero uno dei bianconeri per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Il PSG sarebbe ancora avanti per l'ingaggio a parametro zero di Pogba, ma il giocatore sarebbe attirato dall’ipotesi di tornare in una squadra che lo ha amato e dove potrebbe ritrovare quella centralità che allo United in questi ultimi anni ha avuto assai di rado.

11:15 - Nuove conferme sull'incontro Juventus-Pimenta

Anche l'esperto di mercato di Sky e del Guardian, Fabrizio Romano conferma che nelle prossime ore è atteso l'incontro fra l'avvocata Pimenta e la dirigenza della Juventus per Pogba. I bianconeri devono guardarsi soprattutto dal PSG che ha già contatti con il management del calciatore e vuole portare il Polpo all'ombra della Tour Eiffel.

Le migliori immagini di Pogba in bianconero: tornerà davvero a vestire i colori bianconeri?

Pogba, che urlo di dolore! Francia (e United) in ansia

