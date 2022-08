Lasi affretta per chiudere la trattativa col PSG per portare in bianconero. Un'operazione resa di fatto obbligatoria dalle esigenze a centrocampo di Massimiliano Allegri , alla ricerca di un giocatore che vada a recuperare palla in difesa per poi diventare attivo in fase di costruzione del gioco, doppia caratteristica completamente mancata nel match di Marassi contro la Sampdoria. Secondo Sky Sport, la formula per la quale si lavorerà sarà quella del prestito con obbligo di riscatto per assicurarsi l'argentino che, dal canto suo, ha già da tempo trovato l'accordo con l'entourage juventino.