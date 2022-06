Ben 15 gol in campionato, conditi da 14 assist e prestazioni da vero leader. Eppure accostare Berardi a qualunque top club italiano sembra generare nei tifosi rabbia e mal di pancia. Se già i supporters della Roma avevano storto il naso Eppure accostare Berardi a qualunque top club italiano sembra generare nei tifosi rabbia e mal di pancia. Se già i supporters della Roma avevano storto il naso alla notizia che vedeva l'esterno del Sassuolo in pole in caso di partenza di Zaniolo , ancor più scettici sono stati quelli della Juventus. Il no a Di Maria e la virata sul capitano neroverde ha indispettito la piazza bianconera, facendo piovere critiche piuttosto severe nei confronti della società. Ma Berardi è davvero un nome così poco accostabile ad un top club con l'ambizione di lottare per lo scudetto?

Domenico Berardi durante Italia-Macedonia del Nord - Playoff Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Berardi-Juventus, perché sì: numeri da capogiro negli ultimi 3 anni

segnando ben 46 gol e fornendo 35 assist in campionato: numeri del tutto diversi rispetto al Fideo, che al PSG in Ligue 1 ha timbrato il cartellino soltanto 17 volte. A questo aspetto va aggiunto anche il fattore età: Di Maria ha 34 anni ed ha già chiarito di L'accostamento dei numeri di Berardi e Di Maria nelle tre ultime stagioni genera un confronto ai limiti dell'impietoso. L'esterno azzurro ha giocato da assoluto protagonista,numeri del tutto diversi rispetto al Fideo, che al PSG in Ligue 1 ha timbrato il cartellino soltanto 17 volte. A questo aspetto va aggiunto anche il fattore età: Di Maria ha 34 anni ed ha già chiarito di voler tornare al Rosario Central nella stagione successiva al Mondiale, mentre Berardi ne ha 27 ed è nel pieno della maturità calcistica, ormai pronto per il salto in una grande squadra dopo gli anni trascorsi a Reggio Emilia. Una chance che una Juventus decisa a puntare sul 4-3-3 potrebbe dargli senza rimorsi.

Angel Di Maria Credit Foto Getty Images

Berardi-Juventus, perché no: i costi frenano la trattativa. E quel rifiuto...

Il rovescio della medaglia è piuttosto semplice da interpretare: Berardi costa. Tantissimo. Vuoi perché il Sassuolo è bottega cara, per le tante squadre interessate al giocatore o per la consapevolezza del suo attuale club di non avere altro momento così propizio per incassare una somma importante. Si parla di una cifra che va ben oltre i 30 milioni: una valutazione che spaventa la Juventus, già non intenzionata ad accontentare la richiesta di 9 mln netti per una stagione a Di Maria. Il club bianconero non avrebbe problemi con l'ingaggio ben più modesto di Berardi, ma probabilmente non ha intenzione di investire così tanto in quel reparto.

Un ragionamento che si aggiunge a quel famoso rifiuto a vestire bianconero nel 2016, mai digerito del tutto dalla tifoseria. "A me piace giocare" diceva ai tempi Mimmo, convinto di non avere abbastanza spazio in una Juventus dominante e strapiena di campioni. E proprio di quella cerchia ristretta fa parte Di Maria, visto come quel profilo di assoluto spessore internazionale ideale per far tornare grandi i bianconeri anche in Europa. Un pedigree e un'abitudine alle pressioni che a Berardi mancano, nonostante l'europeo conquistato soltanto un anno fa.

Carnevali: "Berardi è il campione del Sassuolo, fossi in una big..."

