Ha già salutato il PSG, sabato 21 maggio in lacrime insieme alla famiglia e figli nel giorno dell’annuncio del prolungamento di Mbappé con il club transalpino, nei prossimi mesiha intenzione di chiudere anche la sua storia d’amore con la Nazionale argentina. Il Fideo, obiettivo di mercato della Juventus, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Olé in cui ha annunciato la sua decisione e anche come intende questi ultimi anni di carriera agonistica.