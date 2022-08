La Juventus si è ormai rassegnata a perdere Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo resterà all'Atletico Madrid che non vuole più cederlo in prestito e nemmeno per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, e così il club bianconero sta vagliando delle alternative. Secondo Sky il primo nome sulla lista è quello di Memphis Depay, attaccante olandese tra gli esuberi del Barcellona che ha ingaggiato Lewandowski e Raphinha: i bianconeri avrebbero pronto un contratto di due anni mentre il giocatore starebbe trattando coi blaugrana per liberarsi a parametro zero.

Infatti Depay lascerebbe la Catalogna soltanto per andare in altro top club mentre la stessa Juve sarebbe disposto a prenderlo soltanto in prestito, o comunque senza un esborso per il cartellino. Da monitorare anche la situazione legata a Pierre Aubameyang perchè il Barcellona vorrebbe privarsi soltanto di uno tra il gabonese e l'olandese: da tempo Aubameyang è nel mirino del Chelsea che potrebbe tornare all'assalto dopo la recente cessione di Werner al Lipsia.

