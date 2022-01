Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve-Vlahovic, mercoledì si fa la storia

Tiene ancora (e ovviamente) banco l'affare Vlahovic su La Gazzetta dello Sport. Mercoledì verrà recapitata l'offerta ufficiale della task force di mercato bianconera alla dirigenza della Fiorentina: 60 milioni per il cartellino e 7 milioni annui al giocatore per quattro anni e mezzo di contratto. Secondo la Rosea la Viola si starebbe già tutelando: in arrivo uno tra Cabral e Milik per coprire la casella vuota che verrà lasciata dal serbo. La Fiorentina ha aperto alla cessione a gennaio, va trovato il punto d'incontro sulla valutazione (70 secondo il club toscano) e sulla formula del trasferimento.

La nostra opinione: Sta succedendo tutto in fretta e domani potrebbe già essere la giornata decisiva per sbloccare l'affare dell'anno. La sensazione è che le parti siano vicinissime: Vlahovic vuole solo la Juve e la Fiorentina vuole a ogni costo monetizzare subito dalla cessione del suo gioiello di casa. Rimane viva anche l'ipotesi di un'uscita immediata di Alvaro Morata destinazione Barcellona.

Inter, Caicedo vice Dzeko

L'Inter non molla la pista Caicedo e vorrebbe assicurare al tecnico SImone Inzaghi la punta di scorta che tante soddisfazione gli aveva regalato ai tempi della Lazio. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Lavori in corso con il Genoa per trovare la formula giusta. L'Inter si è data un tetto massimo: 800 mila euro per corrispondere al giocatore l'ingaggio fino al prossimo giugno.

La nostra opinione: Usato sicuro per mister Simone Inzaghi che andrebbe a colmare un'importante lacuna a roster, quella di una punta centrale fisica in grado di sostituire Edin Dzeko alla bisogna. Il giocatore ha accettato di ottimo grado la destinazione, resta da convincere il Genoa.

Toro, ecco Pellegri!

Domani mercoledì 26 gennaio Pietro Pellegri sosterrà il suo primo allenamento agli ordini di mister Ivan Juric, al Filadelfia, stando alla ricostruzione di Tuttosport. Trattativa ormai sbloccata col Monaco: prestito con diritto di riscatto a 6 milioni, il ragazzo scuola Genoa proverà a rilanciarsi a Torino dopo 6 mesi complicatissimi a Milanello.

La nostra opinione: Per rilanciarsi dopo un'Odissea fatta di innumerevoli guai fisici Pietro Pellegri ha scelto la piazza del Toro e la guida dell'ex mentore Ivan Juric. Ci sembra una buona idea.

