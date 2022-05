Adesso sì, l'addio è certo. Franck Kessié e il Milan si separano dopo cinque anni di militanza comune. L'annuncio da parte del club rossonero non c'è ancora, quello del centrocampista ivoriano sì: arriva su Instagram, il mezzo più facile e veloce per comunicazioni del genere, e in sostanza conferma quel che un po' tutti avevano capito da un bel pezzo.

Ad

Il messaggio di Kessié

Calciomercato Leão vale 120 milioni. E adesso cosa farà il Milan? 20 ORE FA

Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici Grazie di tutto! Grazie a tutti. Il vostro Presidente.

E ora il Barcellona

Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoglu, il Milan perde dunque a parametro zero un altro pezzo portante delle ultime stagioni. Lo stesso Kessie, all'indomani dello Scudetto di Reggio Emilia, Mi resta un mese di contratto, ma il rinnovo è impossibile. Sono arrivato al Milan per un progetto di 5 anni: siamo tornati in Champions e abbiamo riportato lo Scudetto in rossonero. Penso sia il miglior modo di partire". Le trattative per rinnovare il contratto, in piedi da mesi, non sono del resto mai arrivate a un punto d'incontro. Dopo, il Milan perde dunque a parametro zero un altro pezzo portante delle ultime stagioni. Lo stesso Kessie, all'indomani dello Scudetto di Reggio Emilia, aveva già preannunciato l'addio : "". Le trattative per rinnovare il contratto, in piedi da mesi, non sono del resto mai arrivate a un punto d'incontro.

Il prossimo capitolo si chiama Barcellona. I catalani hanno da tempo un accordo con l'ivoriano e l'annuncio è destinato ad arrivare a breve. Dal 1° luglio, Kessie diventerà ufficialmente un calciatore del Barça. Con uno Scudetto in bacheca e una nuova missione all'orizzonte: partecipare alla ricostruzione dei catalani.

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Calciomercato Kessié, addio al Milan: "Scudetto modo migliore per lasciare" IERI A 13:40