Prima la paura, poi il lieto fine. Le parole dure di Lotito avevano preoccupato i tifosi, ma evidentemente sono servite a dissipare gli ultimi dubbi:. L'ormai ex capitano del Milan, svincolato dopo la vittoria dello Scudetto, ha deciso di sposare il progetto tecnico biancoceleste. Un matrimonio nato dal corteggiamento serratissimo di Maurizio Sarri, che sin da subito lo ha individuato come perfetto rinforzo per la retroguardia, e dalla volontà del ragazzo che ha l'aquila nel cuore nonostante un passato anche nella Roma.