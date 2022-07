Lazio ad aggiudicarsi Nicolò Casale, autentica rivelazione dell'Hellas Verona nel campionato di Serie A 2021-2022. Vinta la concorrenza di Monza, che pure Alla fine è stata laad aggiudicarsi, autentica rivelazione dell'nel campionato di Serie A 2021-2022. Vinta la concorrenza di Napoli , che pure seguivano da vicino il giocatore classe 1998. Al club scaligera, da cui recentemente era già arrivato l'attaccante esterno Matteo Cancellieri, vanno 7 milioni più bonus. All'ex Empoli, invece, un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2027.

Nell'ultimo campionato, Casale ha totalizzato 36 presenze e 1 assist (nel 3-3 col Genoa, a settembre 2022, servendo a Nikola Kalinic il pallone del definitvo 3-3). Impiegato per quasi tutta la stagione nel terzetto di retroguardia di Igor Tudor, così come da Eusebio Di Francesco nelle prime tre partite dell'anno, coincise con altrettante sconfitte, Casale è in grado anche di percorrere la fascia destra. Ora sarà Maurizio Sarri a pensare a quale vestito cucirgli su misura.

Casale, martello di difesa: tutto nacque da quella pesante sconfitta biancocelese al Bentegodi

Un autentico martello, Nicolò Casale. Il corteggiamento della Lazio è iniziato proprio in coincidenza della pesante sconfitta patita dai biancocelesti per 4-1 (con poker realizzativo di Giovanni Simeone) datata 24 ottobre 2021. Match in cui fu protagonista di un primo tempo esemplare, prima di dover dare forfait a fine parziale per un problema fisico al posto di Federico Ceccherini. Proprio a proposito di Maurizio Sarri, il difensore ha dichiarato: "Realizzo un sogno e non vedo l'ora di partire - sono le prime parole di Casale con la maglia biancoceleste -. L'interessamento di Sarri è stato uno dei motivi che mi ha convinto a venire in questa grande società. C'è poco da dire, non vedo l'ora di iniziare".

I prestiti del passato e il futuro in grande: anche in Nazionale? Con Sarri si può

Nato a Negrar, Casale è stato un prodotto autoctono del settore giovanile dell'Hellas Verona, che negli anni lo ha girato in prestito rispettivamente a Perugia, Prato, Südtirol, Venezia ed Empoli, prima di fare definitivamente rientro in gialloblù. Sotto le cure di Sarri, la speranza che possa diventare, nel tempo, un valido elemento anche per la Nazionale.

