Antony, esterno d’attacco che conosce il modo di giocare di Ten Hag e che proprio l’ex tecnico dei lancieri voleva fortissimamente in questa sua avventura in Premier League. Un arrivo che a cinque giorni dallo scadere della sessione di mercato, rischia di scrivere la parole fine in merito alla possibile suggestione di mercato che Dopo Lisandro Martinez Casemiro , il Manchester United è pronto a piazzare il terzo faraonico colpo di mercato della sua onerosissima campagna acquisti. Dopo un corteggiamento lungo settimane, i Red Devils sono riusciti a convincere l’Ajax a privarsi del proprio gioiello: il brasiliano, esterno d’attacco che conosce il modo di giocare di Ten Hag e che proprio l’ex tecnico dei lancieri voleva fortissimamente in questa sua avventura in Premier League. Un arrivo che a cinque giorni dallo scadere della sessione di mercato, rischia di scrivere la parole fine in merito alla possibile suggestione di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo al Napoli nell’ambito di un’affare che coinvolgerebbe Victor Osimhen, che andrebbe a vestire la maglia dello United e a cui starebbe lavorando da giorni il procuratore di CR7 Jorge Mendes.

Affare da 100 milioni

A convincere l’Ajax a cedere Antony, è stato il rilancio dello United che ha portato la sua offerta a 100 milioni di euro, dopo che la precedente proposta di venerdì di 94 milioni di € era stata rispedita al mittente. Il brasiliano, che nelle scorse settimane aveva espresso la propria volontà di andarsene e migrare alla corte di Ten Hag, è atteso nella giornata di lunedì a Manchester dove sottoscriverà un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2028.

Si tratta di un trasferimento destinato a fare storia, visto che sarà il trasferimento più oneroso della storia del calcio olandese. Grande amarezza nelle parole del tecnico dell’Ajax Schreuder, che ha provato in tutti i modi ad opporsi alla cessione di Antony. “È sempre una questione di soldi ed è molto triste. Poi è solo un peccato che cose del genere accadano a volte, perché non approvo quello che sta succedendo”. Antony sarà il secondo giocatore di provenienza Ajax a trasferirsi allo United in questa sessione di mercato dopo Lisandro Martinez (finito ai Red Devils a luglio in cambio di 66 milioni di €). L’Ajax ha già individuato il sostituto di Antony, sarà il marocchino Hakim Ziyech, esterno offensivo accostato anche al Milan, che tornerà nel club di Amsterdam dopo un biennio al Chelsea.

Perché l’arrivo di Antony blocca CR7

Con lo sbarco di Antony, lo United completa l’attacco e non ha più bisogno di Victor Osimhen, che il Napoli non avrebbe ceduto per meno di 100 milioni di €. A spargere pessimismo ci ha pensato anche Luciano Spalletti nel prepartita di DAZN: “Victor tramite il suo procuratore ha detto che vuol giocare la Champions League. Ha fatto vedere che sta bene in questo gruppo. Lui vuole bene ai suoi compagni di squadra, è disposto a rincorrere avversari per i suoi compagni di squadra. Oltre ad essere un terminale top per qualsiasi team. E' fortissimo di testa, fortissimo in velocità ad attaccare gli spazi, fisico per la palla addosso. Averlo a disposizione e con questa testa qui è il top”.

Spalletti: "CR7 al Napoli? Lo allenerei volentieri ma serve realismo"

