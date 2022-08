Sky Sport sono quattro i nomi sulla lista di Maldini e Massara, ovvero Raphael Onyedika (classe 2001, Midtjilland), Ibrahima Sissoko (classe 1997, Strasburgo), Jean Onana (classe 2000, Bordeaux) e Adrian Tameze (classe 1994, Hellas Verona, per il suo cartellino il club veneto chiede circa 10 milioni di euro). Incassato il trasferimento di Renato Sanches al PSG, il Milan si rituffa nel mercato alla ricerca di un centrocampista per sostituire Franck Kessie e da aggregare a Tonali, Bennacer e Adli, in attesa di conoscere il destino di Bakayoko, sempre più ai margini del progetto rossonero pur essendo all'interno del suo secondo anno di prestito dal Chelsea. Secondosono quattro i nomi sulla lista di Maldini e Massara, ovvero(classe 2001, Midtjilland),(classe 1997, Strasburgo),(classe 2000, Bordeaux) e(classe 1994, Hellas Verona, per il suo cartellino il club veneto chiede circa 10 milioni di euro).

Pape Matar Sarr (classe 2002, Tottenham, Florian Grillitsch (classe 1995, al momento svincolato ma nelle ultime stagioni tra le fila dell'Hoffenheim in Bundesliga e protagonista con la sua nazionale a Euro 2020) e Davide Frattesi, che ha, col Sassuolo, un contratto fino al 2026. Il Milan sarebbe sì interessato fortemente al giocatore azzurro ma solo se ci fosse la possibilità di intavolare, col club degli Squinzi, una trattativa "alla Morata", ovvero un prestito oneroso con obbligo vincolato. Il Sassuolo lo valuta almeno 30 milioni. Secondo Tuttosport, invece, l'interesse del club campione d'Italia potrebbe spostarsi su(classe 2002, Tottenham, in cui il nodo maggiore rimane la formula : gli Spurs vogliono cedere solamente in prestito secco il giocatore, la dirigenza del Diavolo starebbe dunque spingendo per trovare l'intesa per un prestito con un'opzione d'acquisto di qualche sorta),(classe 1995, al momento svincolato ma nelle ultime stagioni tra le fila dell'Hoffenheim in Bundesliga e protagonista con la sua nazionale a Euro 2020) e, che ha, col Sassuolo, un contratto fino al 2026. Il Milan sarebbe sì interessato fortemente al giocatore azzurro ma solo se ci fosse la possibilità di intavolare, col club degli Squinzi, una trattativa "alla Morata", ovvero un prestito oneroso con obbligo vincolato. Il Sassuolo lo valuta almeno 30 milioni.

Il rebus difensore

Il rebus difensore centrale (da aggregare a Tomori, Kalalu, Kjaer con Gabbia che farebbe le valigie) si riduce alla coppia Abdou Diallo-Japhet Tanganga. Il primo, mancino, in grado di agire sia da centrale che, all'occorrenza, da terzino sinistro di contenimento, piace, ma dal PSG non è arrivata un'apertura al prestito per il momento e c'è da fare i conti anche con un ingaggio importante. Più fattibile Tanganga: il Tottenham ha aperto al prestito, ma vuole che sia oneroso e che sia previsto l'obbligo di riscatto, i rossoneri finora hanno proposto un semplice diritto, ma ci sono margini per venirsi incontro. Il Milan infatti potrebbe dare la propria disponibilità all'obbligo solo al verificarsi di determinate condizioni, legate al raggiungimento di alcuni obiettivi, in un affare da 23-25 milioni di euro totali secondo la richiesta degli inglesi.

