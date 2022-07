Una decisione importante per un futuro, chissà, a tinte rossonere. Hakim Ziyech ha scelto di slegarsi dalla sua storica agenzia di procura, la Nakhli Mondial, e di gestire da qui in avanti in proprio i suoi interessi. Il marocchino ha spiegato la scelta in un lungo post sui suoi canali social: "Sento che è arrivato il momento giusto per avere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che negoziazioni e decisioni inerenti alla mia carriera, da ora in avanti, siano prese soltanto da me e dal mio team". Una decisione forte che rappresenta anche un ghiotto assist per il Milan, da settimane molto interessato all'attaccante del Chelsea, che intanto ha fatto sapere allo stesso Ziyech di non rientrare nei piani di Tuchel per la prossima stagione. Incastri e cambiamenti tutti a vantaggio di Maldini e Massara, pronti a formulare l'offerta giusta per regalarsi un grande talento.

De Bruyne il capostipite, Lukaku l'ultimo esempio: quando il giocatore si mette "in proprio"

Quello di Ziyech non è il primo caso di giocatore che si slega da un procuratore o da un'agenzia: già in passato calciatori anche di grandissimo livello avevano scelto di ragionare per sé stessi. Il primo illustre precedente era stato quello di Kevin De Bruyne, che lo scorso anno si era affidato ad un team di data analyst per intavolare col Manchester City le trattative per il rinnovo di contratto. Il centrocampista aveva studiato il modo ideale per far capire al club quanto fossero essenziali le sue prestazioni. Risultato? Quadriennale a 24 milioni netti a stagione: si sono viste scelte peggiori, insomma.

Altrettanto efficace è stata la recente scissione tra Romelu Lukaku e il noto agente Federico Pastorello, che solo un anno fa curava il passaggio della punta dall'Inter al Chelsea per 120 milioni ed un ricchissimo contratto al giocatore. Che aveva però aria di casa e non ha voluto sentire ragioni, slegandosi da ogni rapporto e portando avanti in prima persona, assieme , che solo un anno fa curava il passaggio della punta dall'Inter al Chelsea per 120 milioni ed un ricchissimo contratto al giocatore. Che aveva però aria di casa e non ha voluto sentire ragioni, slegandosi da ogni rapporto e portando avanti in prima persona, assieme all'avvocato Ledure , la trattativa per tornare a Milano. Il calcio, insomma, sarà anche dei procuratori, ma qualcuno sembra voler fare di testa propria. E a giudicare dai risultati sembra impossibile dargli torto...

