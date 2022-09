Milan piazza il colpo sulla destra: Sergiño Dest è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. La trattativa lampo con il Barcellona, nata dopo il problema muscolare accusato martedì da Florenzi in casa del Sassuolo, si è dunque conclusa con un finale felice: il contratto del giocatore è stato depositato in Lega. Assieme al terzino americano è arrivato anche Aster Vranckx, centrocampista belga del Wolfsburg, A poche ore dal gong, ilpiazza il colpo sulla destra:. La trattativa lampo con il Barcellona, nata dopo il problema muscolare accusato martedì da Florenzi in casa del Sassuolo, si è dunque conclusa con un finale felice: il contratto del giocatore è stato depositato in Lega. Assieme al terzino americano è arrivato anche Aster Vranckx, centrocampista belga del Wolfsburg, ufficiale dal pomeriggio

Ad

Le cifre

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Dest, 22 anni da compiere a inizio novembre, arrivato al Barcellona dall'Ajax nel settembre del 2020, è stato preso dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto: il costo dell'operazione è di 20 milioni di euro, ovvero la cifra che il club rossonero dovrà sborsare alla conclusione della stagione se vorrà acquistare il giocatore a titolo definitivo. Tra mattinata e primo pomeriggio, Dest ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto.

Un'opzione in più per Pioli

Dest sarà il terzo terzino destro di ruolo oltre a Calabria e a Florenzi, quest'ultimo ormai riconvertitosi da esterno alto a difensore. Inizialmente non partirà titolare: la maglia è di Calabria. Ma in una stagione così lunga, con il Milan di nuovo impegnato in tre competizioni, Pioli si ritroverà in casa un'opzione in più per poter aumentare le rotazioni. O per sopperire a situazioni inattese, come il problema fisico di Florenzi.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46