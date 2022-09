Aster Vranckx è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. In attesa del comunicato di rito del club rossonero, il contratto del centrocampista belga del Wolfsburg è stato depositato, come si apprende dal sito della Lega di Serie A. Dunque, tutto fatto. Vranckx ha effettuato le visite mediche nelle scorse ore, dopo che le due società avevano trovato l'intesa per il suo trasferimento: affare da 2 milioni per il prestito più altri 12 per il diritto di riscatto.

Gioventù ed esperienza internazionale

20 anni ancora da compiere (li farà a inizio ottobre), origini congolesi ma nato e cresciuto in Belgio, Vranckx lascia il Wolfsburg dopo una sola stagione: i tedeschi lo avevano prelevato dal Mechelen, dove si era messo in luce giovanissimo conquistandosi immediatamente un posto da titolare in mezzo al campo. Nella scorsa annata è sceso in campo anche in Champions League, competizione nella quale i "Lupi" della Volkswagen sono stati eliminati già nella fase a gironi. E attualmente è nel giro delle nazionali giovanili del Belgio, tra Under 19 e Under 21. Nonostante la giovane età, dunque, l'esperienza internazionale non gli manca.

Tuttofare del centrocampo

Vranckx, che nella scorsa stagione ha messo a segno un paio di reti in 24 presenze in Bundesliga, è una sorta di tuttofare del centrocampo: la sua caratteristica principale è quella di interdire il gioco, una capacità che gli deriva anche dalla statura non indifferente (un metro e 85 circa), ma anche con la palla tra i piedi ci sa fare. Nello scacchiere tattico di Pioli andrà a occupare la posizione di uno dei due centrocampisti. Inizialmente come riserva di Tonali e Bennacer, ma con tanta voglia di stupire.

