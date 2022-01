Sono ore difficili e di apprensione per le condizioni di salute di Mino Raiola: il noto procuratore sportivo, come rivela la Gazzetta dello Sport, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo il quotidiano milanese Raiola, 54 anni, rimarrò sotto osservazione. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni in merito alle sue condizioni.

