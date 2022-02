No, non stiamo scherzando. Il Como ha cercato invano per mesi di tesserare l'ex centrocampista dell'Arsenal Jack Wilshere, ma alla fine il transfer non è mai arrivato. Il perché? Dalla Brexit, vige una regola stupidissima in Serie B. Nessun club della cadetteria può tesserare un giocatore extracomunitario, a patto che non abbia avuto almeno un anno di contratto con un club di Serie A. Wilshere, in quanto inglese, viene quindi considerato a tutti gli effetti extracomunitario e, dopo essersi allenato a Como per qualche mese, ha deciso di 'trasferirsi' in Danimarca. Da svincolato.

Sarebbe stato un innesto perfetto per la squadra di Gattuso, ma la società capeggiata da Dennis Wise - fu proprio lui a far venire Wilshere a Como per farlo allenare - non è riuscita a trovare un cavillo utile per perfezionare il tesseramento. Il classe '92 ha così firmato per il club danese dell'Aarhus GF, con un contratto molto breve: fino al termine della stagione.

