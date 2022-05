Ivan Perisic come sostituto dell’attuale numero 10. Le trattative paiono in stato avanzato e l’esterno dell’Inter sarebbe pronto a firmare un biennale da 6 milioni all’anno, con opzione per il 2025. Mossa azzeccata per Agnelli & co.? Valutiamolo insieme. Di una Juventus scatenata sul mercato dopo un’annata pressappoco deludente - prima stagione da “zero tituli” negli ultimi dieci anni - se ne parla da settimane. La rifondazione della rosa bianconera di recente è passata per nomi altisonanti già accostati in passato come Milinkovic-Savic, Di Maria o il giallo dell’entourage per Pogba , con questi ultimi due piste molto calde. Ma al risveglio dal pareggio contro la Lazio e l’ ultima di Dybala allo Stadium , una vera e propria bomba è stata sganciata sull’asse Torino-Milano: la Gazzetta dello Sport infatti riporta il nome di. Le trattative paiono in stato avanzato e l’esterno dell’Inter sarebbe pronto a firmare un, con opzione per il 2025. Mossa azzeccata per Agnelli & co.? Valutiamolo insieme.

LA JUVENTUS FA BENE A PUNTARE SU PERISIC? Sì No

Ad

Serie A Biglietti Sassuolo-Milan: Mapei Stadium sold out in meno di un'ora UN' ORA FA

Perisic alla Juventus: perché sì

REDUCE DA UNA STAGIONE AL TOP IN SERIE A - Perisic sta vivendo una condizione di forma stratosferica, una seconda parte di carriera al top dopo l'incrinamento dei rapporti con l'Inter di Conte. Il prestito al Bayern Monaco nella stagione 2019-2020 lo ha rilanciato, con tanto di Triplete in Germania, prima di tornare a vestire la maglia nerazzurra e disputare queste ultime due stagioni più recenti al top. Il bilancio in Serie A quest'anno ammonta a 7 gol e soprattutto 7 assist (fondamentale per la Juve un giocatore capace di servire Vlahovic alla perfezione), oltre alla doppietta decisiva in finale di Coppa Italia. Ma in generale il suo rendimento stagionale va sempre attorno alla doppia cifra di reti e passaggi decisivi.

Il rendimento di Ivan Perisic nelle ultime stagioni

2015/2016 (Inter) 9 gol e 6 assist 2016/2017 (Inter) 11 gol e 10 assist 2017/2018 (Inter) 11 gol e 11 assist 2018/2019 (Inter) 9 gol e 8 assist 2019/2020 (B.Monaco) 8 gol e 10 assist 2020/2021 (Inter) 5 gol e 5 assist 2021/2022 (Inter) 9 gol e 9 assist

GRANDI MOTIVAZIONI IN CASO DI ROTTURA CON L'INTER - Rinnovo lontano con i nerazzurri e in caso di mancato scudetto si potrebbe creare una spaccatura difficilmente rimarginabile tra l’esterno croato e la società. Quel dente avvelenato per il mancato trionfo in campionato resta, e alla Vecchia Signora farebbe piacere un giocatore in più con la fame di vittoria.

POSSIBILI CAMBI DI MODULO - Certo è che l’acquisto di Perisic farebbe un gran bene alla Juventus persino dal punto di vista tattico. Se confermata anche l’indiscrezione su Di Maria, l’aggiunta di due esterni d’attacco da quattro stelle superior consentirebbero ad Allegri un’apertura al 4-3-3, senza dimenticare che a destra Chiesa potrebbe tornare disponibile entro il prossimo inverno.

Perisic esulta con i compagni - Juventus-Inter Credit Foto Getty Images

Perisic alla Juventus: perché no

NON PIÙ GIOVANE E CON UN MONDIALE ALLE PORTE - Ancora una volta la Juventus non vuole badare all’anagrafe e punta su un altro ultratrentenne. Il rischio di un calo di rendimento per il classe '89 è elevato. Senza dimenticare che a novembre-dicembre vanno in scena i Mondiali in Qatar, dove Perisic si presenta da vicecampione in carica con la Croazia, che potrebbe prosciugargli tante energie.

INGAGGIO NON INDIFFERENTE - Un altro problema della trattativa Perisic-Juventus, correlato all’età, riguarda l’ingaggio. Vero che la cifra pattuita sarebbe più bassa rispetto agli stipendi dei partenti Dybala (7,3 milioni) e Morata (8 milioni), ma resta comunque elevata per un giocatore del genere. Col senno di poi, avrebbe senso investire quei soldi sul croato piuttosto che su un top-player a centrocampo, dove le Zebre sembrano necessitarne maggiormente?

UOMO SIMBOLO DELL'INTER (E IN CASO DI SCUDETTO...) - Infine, il rapporto tra Inter e Juventus. Sotto un vecchio post di un tifoso bianconero che lo invitava a venire alla Vecchia Signora, lo stesso Perisic ribatté con un “Mai, amico mio”. Un giuramento di fedeltà: era il 2017 e l’esterno croato sarebbe potuto passare da una squadra che lottava per il quarto posto ad una società vincente. Col tempo lo scenario si è capovolto completamente e Perisic è diventato uno degli uomini simbolo dell'Inter, con 54 gol in più di 250 presenze. Ora, immaginatevi il disagio se l’Inter piazzasse lo sprint vincente sul Milan all’ultima giornata e festeggiasse la seconda stella.

Milan a -1 dallo Scudetto, Inter ora serve un miracolo: la volata a 90' dal gong

Serie A Pagellone 37ª: Milan vs Inter, sfida Scudetto all'ultimo respiro 3 ORE FA