Gli acquisti di Rüdiger, Tchouaméni ma anche i rinnovi. Il, che perde qualche giocatore a parametro zero ( vedi Bale dopo Isco ), deve anche mettere nero su bianco i nuovi contratti. Il primo è stato quello di Modric , ma fra qualche giorno ci sarà l'ufficialità del nuovo contratto di. Un elemento essenziale nello scacchiere diper la conquista della Champions anche se, a conti fatti, il brasiliano non era un titolare fisso. Anzi, era il classico uomo in più che entrava dalla panchina e risolveva il match. Come successo ai quarti contro il Chelsea e come successo in semifinale contro il Manchester City