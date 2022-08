Justin Kluivert, niente Fulham: permesso di lavoro negato per giocare in Roma (che sperava di liberarsi del trequartista olandese ormai da tempo fuori dai progetti tecnici giallorossi) e il club londinese: niente "work permit", letteralmente il "permesso di lavoro", per il figlio d'arte, che adesso attende novità e sviluppi insieme all'agente Rafaela Pimenta. Si attende di avere l'FA Report scritto, che chiarirà gli aspetti che non hanno permesso al giocatore di ottenere il lasciapassare. Clamoroso, niente: permesso di lavoro negato per giocare in Premier League . Nella notte è subentrato un problema per l'operazione di mercato riguardante la(che sperava di liberarsi del trequartista olandese ormai da tempo fuori dai progetti tecnici giallorossi) e il club londinese: niente "work permit", letteralmente il "permesso di lavoro", per il figlio d'arte, che adesso attende novità e sviluppi insieme all'agente. Si attende di avere l'FA Report scritto, che chiarirà gli aspetti che non hanno permesso al giocatore di ottenere il lasciapassare.

Kluivert, che beffa! Permesso di lavoro rigettato per giocare al Fulham

Una regola che, prima della Brexit, veniva applicata ai giocatori provenienti da fuori dell'area Schengen, ma che ora è stata estesa a tutti i giocatori non britannici provenienti da fuori (nessun problema, invece, come nel caso di Marc Cucurella passato dal Brighton and Hove Albion al Chelsea). DIfficile pensare che il Fulham non fosse al corrente di rischiare qualcosa, tanto che aveva chiesto una lettera di presentazione alla Roma che spiegasse la situazione di Kluivert. Ma perché gli sarebbe stato negato il permesso di lavoro dalla FA? La regola dice che per gli stranieri provenienti da altri campionati, occorre aver disputato almeno il 30% delle partite con la propria nazionale nell'ultimo biennio. In alternativa, avere un buon percorso nelle coppe europee col proprio club.

Roma, Kluivert, Olanda e Fulham: i paradossi della Brexit

Ebbene, Kluivert non ha soddisfatto nessuno di questi criteri: né in Orange, né con le squadre di club frequentate ultimamente. Le coppe europee, infatti, non le frequenta dal marzo 2021 con la maglia del Lipsia, senza parteciparvi la passata stagione trascorsa a Nizza. Roma e Fulham prese in contropiede. In particolar modo, giallorossi allibiti, che proveranno, insieme al Fulham a studiare una strategia dell'ultimo minuto per convincere la Football Association . Che, almeno fin qui, è stata irremovibile.

