PSG forte su Scamacca: il Sassuolo vuole 50 milioni

La Gazzetta dello Sport svela il fortissimo interesse del PSG nei confronti di Gianluca Scamacca. I parigini, secondo il quotidiano, hanno già iniziato una trattativa con i neroverdi e potrebbero dunque riportare all'estero il centravanti della Nazionale. La richiesta dell'amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali, è sui 50 milioni di euro.

La nostra opinione. A quelle cifre, Scamacca va lasciato partire. A parte il PSG, nessuno offrirà tanto per un attaccante che sarà pur reduce da un'ottima stagione, ma deve ancora confermare compiutamente il proprio valore a uno step successivo.

Florenzi, ci siamo: il Milan lo riscatta

Secondo calciomercato.com, il Milan e la Roma hanno trovato un'intesa per il riscatto di Alessandro Florenzi da parte del club rossonero. Un anno fa i due club avevano pattuito una cifra attorno ai 4 milioni e mezzo. Il Milan è dunque riuscito a farsi fare uno sconto dai giallorossi.

La nostra opinione. La scelta migliore per tutti. Per Florenzi, la cui avventura a Roma è di fatto finita qualche anno fa, e per il Milan, che mantiene in rosa e a un costo contenuto un jolly affidabile e in grado, come dimostrato anche in Nazionale, di dare risposte positive quando viene chiamato in causa.

Cremonese e Monza su Ilicic

Josip Ilicic può lasciare l'Atalanta, ma per rimanere in Lombardia. Interessate allo sloveno, che nell'ultima stagione ha giocato molto poco a causa dei propri problemi extra campo, sono due neopromosse come Cremonese e Monza. Entrambe, come rivela il Corriere di Bergamo, hanno effettuato un sondaggio nei confronti della Dea.

La nostra opinione. Un Ilicic libero da cattivi pensieri, anche a 34 anni, potrebbe ancora fare la differenza nell'Atalanta. Figuriamoci in due formazioni neopromosse. Per entrambe sarebbe un colpo da novanta. Però, appunto, si dovrà rivedere il vero Ilicic.

Ufficiale, De Sanctis ds della Salernitana

L'erede di Walter Sabatini è Morgan De Sanctis: è l'ex portiere di Napoli e Roma il nuovo direttore sportivo dei campani. Il comunicato del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata. La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio”.

La nostra opinione. Non sarà facile sostituire un fuoriclasse del mestiere come Sabatini. La Salernitana ha deciso di rischiare, affidandosi al nuovo, a un emergente alla prima vera esperienza da direttore sportivo. Sarà curioso capire se la scommessa potrà dare frutti concreti.

Sorpresa Suarez: lo vuole l'Emelec

“150mila dollari al mese, più un premio di un milione se ci farà vincere la Libertadores, una casa e le scuole migliori per i figli. Questa è la miglior proposta del Sudamerica”. Senza squadra dopo aver lasciato l'Atletico Madrid, Luis Suarez piace alla Fiorentina ma non solo. Dall'Ecuador, il candidato alla presidenza dell'Emelec José Auad fa sapere di aver fatto pervenire un'offerta al Pistolero per portarlo a Guayaquil:

La nostra opinione. Difficile che Suarez accetti di rimettersi in gioco in un contesto minore. Anche perché alternative prestigiose già non gli mancano, e altre ne spunteranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E poi, mai dimenticarlo, a novembre ci sono pur sempre in Mondiali in Qatar, ai quali Suarez parteciperà con la maglia dell'Uruguay.

