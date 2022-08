Dumfries tra Chelsea e United: l'Inter pensa a Singo

Abboccamenti sempre più insistenti e la consapevolezza che una cessione eccellente aiuterebbe non poco i bilanci del club: l'Inter si sta piano piano arrendendo all'idea di perdere Denzel Dumfries, conteso da Chelsea e Manchester United. Spunta oggi, grazie a Sportitalia, una possibile alternativa all'olandese: oltre a Udogie Marotta e Ausilio pensano anche a Singo.

La nostra opinione. In due stagioni da Hakimi a Udogie o Singo: una prospettiva certamente poco invitante, ma spesso i bilanci vanno messi al primo posto, specie quando ad entrare in gioco sono i club di Premier League. Capitolo Torino: lasciar partire Singo sarebbe la dimostrazione che si può sempre scavare un po' più in basso...

Kostic-Juventus, c'è ottimismo: accelerata possibile a giorni

Una gara negativa con il Bayern Monaco e la testa piena di pensieri bianconeri: Filip Kostic e la Juventus si piacciono e potrebbero incontrarsi molto presto. L'entourage dell'esterno dell'Eintracht ha incontrato oggi la dirigenza bianconera: riscontri molto positivi, si accelererà anche tra club nei prossimi giorni.

La nostra opinione. Giocatore più che valido e affidabile, ormai maturo e pronto per avere un ruolo importante anche in una squadra come la Juventus. L'Eintracht qualche giorno fa ha però rifiutato una proposta molto alta (15 milioni più 5 di bonus) dal West Ham: difficile che la Juventus arrivi a quella cifra, occorrerà una spinta forte al trasferimento anche da parte del ragazzo.

Cambia il destino di Milenkovic: può restare alla Fiorentina

Da osservato speciale sul mercato a possibile futura bandiera. Nikola Milenkovic e la Fiorentina si sono riavvicinati moltissimo, tanto da aver aperto un evidente spiraglio per discutere il rinnovo del contratto del serbo fino al 2025. Servirà aspettare ancora qualche giorno, ma gli animi rispetto a inizio estate sono decisamente più distesi (tanto da aver rispedito al mittente una proposta del Siviglia).

La nostra opinione. Giocatore importante per la Fiorentina e per Firenze stessa, trattenere uno come Milenkovic sarebbe un segnale di grande forza ed ambizione da parte della proprietà viola: un ruolo da gregario in una big non sempre è la scelta giusta...

Roma, saluta Veretout: ufficiale il passaggio al Marsiglia

Per un Wijnaldum che viene , un Veretout che va. la Roma chiude un'altra operazione virtuosa del suo sfavillante mercato e spedisce il francese al Marsiglia a titolo defiinitivo, incassando 11 milioni più 4,5 di bonus (di cui una parte relativa alla qualificazione in Champions e una alle presenze del giocatore).

La nostra opinione. Il salto di qualità sul singolo slot è enorme, così come piuttosto elevata è la cifra incassata per un giocatore da tempo non coinvolto da Mourinho nel progetto: operazione di primo livello della Roma, seria candidata ad essere la vera regina di questa sessione estiva di calciomercato.

Torreira al Galatasaray, è fatta: contratto fino al 2025 con opzione

Lucas Torreira si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in Turchia. Tutto fatto tra Arsenal e Galatasaray per l'ex Fiorentina, che si trasferisce ad Istanbul per 6 milioni di euro: al mediano contratto fino al 2025 da 3 milioni a stagione con opzione per estendere l'accordo fino al 2026.

La nostra opinione. Un peccato che la Fiorentina non abbia avuto la forza di trattenerlo: Torreira aveva dato prova di saper essere quasi decisivo nel nostro campionato, visto il livello di rendimento mantenuto nella scorsa stagione. Le cifre del contratto, tuttavia, erano decisamente fuori portata: giusto non sforare di fronte ad offerte fuori mercato come questa.

