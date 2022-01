Arrivato Ceide, sarà il nuovo Boga

Il Sassuolo ha acquistato l'esterno sinistro classe 2001 del Rosemborg per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Per l'esterno norvegese, nella scorsa stagione, 40 presenze da titolare e 16 assist.

La nostra opinione. Colpo interessante, che andrà chiaramente valutato più avanti. Sostituire Boga non sarà facile ma c'è la sensazione che il ragazzo possa avere la stoffa giusta. In quel caso, si tratterebbe dell'ennesimo capolavoro economico del club neroverde.

Chelsea su Dembélé: la cifra è irrisoria

Tuchel, ex-tecnico del Dortmund, avrebbe richiesto alla società il profilo di Ousmane Dembélé, da tempo scaricato dal Barcellona e deciso a trovarsi una nuova squadra in questa sessione di calciomercato. I Blues avrebbero dunque offerto 4 milioni di euro al Barca per il cartellino del francese.

La nostra opinione. Nonostante, solo pochi anni fa, l'esterno fu acquistato a più di 30 volte la cifra proposta, i Blaugrana potrebbero accettare l'offerta per liberarsi di un ingaggio pesante. A quelle cifre, qualora Tuchel riuscisse a recuperarlo, l'acquisto del francese sarebbe un assoluto capolavoro.

Benedetto torna a casa: il Boca lo accoglie

Dopo due anni e poche gioie in Europa, principalmente con la maglia del Marsiglia, il classe 1990 argentino torna nella sua Buenos Aires, a vestire la maglia del club che lo ha reso grande tra il 2016 ed il 2019: il Boca Juniors.

La nostra opinione. C'è la sensazione che il colpo lo stia facendo il Boca. Benedetto non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo potenziale in Europa ma siamo sicuri che sarà ancora in grado di fare la differenza in Argentina.

Alvarez va al City: Inter e Napoli beffate

Dopo essere stato accostato più volte ad Inter, Milan e Napoli, il gioiellino del River Plate Julian Alvarez ha optato per il Manchester City di Pep Guardiola che se lo assicura per una cifra vicina ai 16 milioni di euro.

La nostra opinione: Il City può aver chiuso il vero colpo di questa sessione di calciomercato. Il ragazzo ha le caratteristiche del predestinato e alla corte di Guardiola potrà soltanto crescere. Ennesima occasione persa dalle nostre big.

Retsos sbarca a Verona: accordo con il Bayer

Il difensore greco sbarcherà nelle prossime a Verona. Si è liberato a zero dal Bayer Leverkusen (con cui aveva un contratto in scadenza nel prossimo giugno). Alle Aspirine spetterà in ogni caso il 15% sulla futura rivendita dell'ellenico.

La nostra opinione. Bel colpo del Verona che si assicura a costo zero un centrale di esperienza che potrà andare a rinforzare il già positivo pacchetto arretrato di Tudor. Da capire ora se partirà Casale, in direzione Milan.

L'agente di Arthur dall'Arsenal, Moutinho alla Roma?

