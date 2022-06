Non è più un segreto che la carriera calcistica di Giorgio Chiellini proseguirà negli Stati Uniti, al Los Angeles FC. L'ormai ex capitano della Juventus , legato ancora formalmente ai bianconeri da un contratto in scadenza il 30 giugno, è in procinto di volare oltre oceano per iniziare la sua avventura in MLS prima di tornare presumibilmente alla Juve con un ruolo dirigenziale. Tutto fatto, quindi, e ad avvalorare le indiscrezioni arriva anche un indizio social molto indicativo.