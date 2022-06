Con il ritorno di Lukaku che sembra ormai vicino (il dialogo con il Chelsea è aperto e la distanza tra le parti non sembra incolmabile), e la trattativa per Dybala che si sta concretizzando, in casa Inter si deve necessariamente pensare anche alle cessioni. Per far quadrare i conti, infatti, appare evidente la necessità di sacrificare uno dei big. Tra i maggiori indiziati a fare le valigie ci sono due difensori: Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Cerchiamo di capire chi dovrebbe mettere sul mercato l'Inter e perché, analizzando i pro e i contro di un'eventuale cessione.

NEI PANNI DELL'INTER CHI SACRIFICHERESTI? Milan Skriniar Alessandro Bastoni

Skriniar: perché cederlo e perché no

In marcatura il centrale slovacco è uno dei difensori più forti d'Europa: in diverse occasioni ha dato la sensazione di essere un muro insuperabile. Dall'estate 2017, quando i nerazzurri lo prelevarono dalla Sampdoria, a oggi è migliorato in modo impressionante sia tecnicamente che come leadership in mezzo al campo. Privarsi di una pedina del genere rischierebbe di indebolire - e non poco - il reparto difensivo. Il rovescio della medaglia è quello economico: se davvero il PSG è intenzionato a mettere sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro, con il sacrificio di Skriniar l'Inter realizzerebbe una straordinaria plusvalenza. Un aspetto che, soprattutto in questo periodo, la proprietà non può certo trascurare.

La scheda di Milan Skriniar

Età 27 anni All'Inter dal 2017-18 Valutazione di mercato 65 milioni Scadenza contratto 30 giugno 2023 Ingaggio 3 milioni

Alessandro Bastoni e Milan Skriniar (Inter) Credit Foto Getty Images

Bastoni: perché cederlo e perché no

Ormai punto fermo dell'Inter di Conte prima e di Inzaghi poi, Bastoni ha 23 anni (4 meno di Skriniar) ed è il prototipo del difensore moderno: si fa apprezzare anche in fase di costruzione trasformandosi all'occorrenza in una sorta di centrocampista-suggeritore quando la squadra è in possesso palla. In più è mancino, e per questo ancora più difficile da sostituire. Privarsi di un giocatore del genere, anche se meno performante di Skriniar in marcatura, sarebbe un peccato per l'Inter e più in generale per il calcio italiano.

La scheda di Alessandro Bastoni

Età 23 anni All'Inter dal 2019-20 Valutazione di mercato 60 milioni Scadenza contratto 30 giugno 2024 Ingaggio 2,8 milioni

