prima di raggiunere la Juventus: "È stata una stagione importantissima e ora sto vivendo emozioni uniche in Nazionale, perché ho la possibilità di allenarmi con calciatori di esperienza internazionale. Per essere qui ho fatto tanti sacrifici, tipo lavorare ai mercati generali, fare il serramentista, il muratore... non lo dimenticherò mai. Poi per fortuna col calcio è andata bene". Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, in conferenza stampa questo giovedì hanno parlato quattro giovani ragazzi convocati da Mancini. Queste le parole di Federico Gatti , che dopo una grande stagione con il Frosinone si gode il ritiro in Nazionale

Juventus? Si tratta di un passo che per me significa tanto

Su Mancini e la Juventus

"Il ct è fondamentale per un giovane. Ti butta dentro senza mille pensieri: mi ha colpito molto l'attenzione che ha su ogni particolare". E tra qualche settimana, per Gatti inizierà l'esperienza con la Juventus, club che lo ha acquistato lo scorso gennaio: "Si tratta di un passo che per me significa tanto. È un'esperienza che ancora devo vivere, ma ho già capito l'importanza di ciò che andrò ad affrontate. Voglio fare di tutto per farmi trovare pronto".

