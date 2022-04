A gennaio potevo andare al Barcellona, poi l'allenatore (Allegri, ndr) mi ha detto che sarebbe arrivato un altro attaccante (Vlahovic, ndr) e che avrei giocato più dietro, da seconda punta. A quel punto tutte le porte si sono chiuse". A confermare il retroscena di mercato è ". A confermare il retroscena di mercato è Alvaro Morata che, in un'intervista a Men's Health España, spiega così la decisione di rimanere alla Juventus nonostante una prima parte di stagione non esaltante e qualche critica di troppo piovutagli addosso.

Morata, futuro incerto. E spunta l'Arsenal

La sliding door di gennaio ha stravolto la prospettiva di Morata che ora non nasconde la sua intenzione di rimanere alla Juventus anche l'anno prossimo. Tuttavia la sua permanenza non è scontata: per riscattarlo a titolo definitivo, infatti, i bianconeri devono sborsare 35 milioni di euro all'Atletico Madrid ma - senza un sostanzioso sconto da parte dei colchoneros - l'operazione è destinata a non andare in porto. Nel frattempo, secondo quanto riferito da Sky Sports, l'Arsenal avrebbe messo sul piatto un'offerta di 30 milioni per lo spagnolo.

Allegri: "Discutere Morata tecnicamente è follia pura"

